Çiftlik kurup, yumurta işine giren Coşkun Sabah: "Vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 3 liraya yiyecek"
Eskişehir'de bir tavuk çiftliği kurarak yumurta işine giren Coşkun Sabah, artan yem maliyetleri nedeniyle yumurta fiyatlarının zamlandığını söyleyip, "Üzülerek söylüyorum, içim kan ağlıyor ama vatandaş bu kış yumurtanın tanesini 2.5 ya da 3 liraya yiyecek" dedi.
Coşkun Sabah, önceki gün Harbiye'deki bir kongre merkezi
çıkışı objektiflere yansıdı. Eskişehir, Bilecek ve Bursa illerine 15 bin adet
yumurta sattığını ve işlerinin iyi gittiğini söyleyen ünlü sanatçı, son dönemde
yumurta fiyatlarına gelen zamlara, yem maliyetlerinin yüzde 200 zamlanmasının
neden olduğunu belirtti.
"YEM İNANILMAZ PAHALI"
Snob Magazin'in haberine göre; Geçen yıl mart ayından bu
yana tavuk yeminin yüzde 200 zamlandığını ve üreticinin bu yüzden yumurtayı
zamlı olarak sattığını savunan ünlü sanatçı "Yumurta işimiz iyi gidiyor,
ben Eskişehir Bilecik, Bursa yöresinde 15 bin yumurtayı bitiriyorum. Benim
çiftliğim var. Fiyatlar konusunda bilinmeyen bir şey var. Tavuk yemle beslenir,
yem inanılmaz pahalı" ifadelerini kullandı.
"HAFTALIK 65 BİN LİRA ÖDÜYORUM"
Tavuk yemine mart ayından bu tarafa yüzde 200 zam
yapıldığını belirten Sabah, "Ben mart ayında girdim bu işe. Mart'tan bu
yana yüzde 200 zam var. Bu Türkiye'de rekor zam. Haftalık tavuk yemine 34 bin
liraya ödüyordum, şimdi 65 bin lira veriyorum haftalığına. Bu zamları
yansıtıyoruz biz, bunların sonucunda böyle oldu" şeklinde konuştu.
"VATANDAŞ YUMURTAYI 2.5 VEYA 3 LİRAYA YİYECEK"
Sabah ayrıca bu sektöre girdiği için pişman olmadığını ve satışların iyi olduğunu sözlerine ekleyip, gelecek günlerde vatandaşın en temel gıda maddesinden biri olan yumurtanın daha da zamlanabileceğinin belirtip "Üzülerek söylüyorum bu kış vatandaş yumurtayı 2.5-3 liraya tanesini yiyecek, benden duymuş olun" dedi.
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