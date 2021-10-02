Çok Güzel Hareketler 2'ye sürpriz konuk

Fenerbahçe'de 'Sportif Direktörlük' görevinden ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'dan teklif alan ancak kabul etmeyen Emre Belözoğlu, 'Çok Güzel Hareketler 2'ye konuk olarak katıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:09
Çok Güzel Hareketler 2'ye sürpriz konuk
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Son olarak Fenerbahçe ile yolları ayırdıktan sonra A Milli Takım'la adı anılan Emre Belözoğlu, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan gelen teklifi redddettiğini açıklamıştı.

41 yaşındaki ünlü futbolcu, Kanal D'de yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümüne konuk olarak katıldı.

Ünlü futbolcu,“Yaşlanmayan Adam” isimli ve 'çocukluktan günümüze uzanan yaşlanmama' hikayesinin anlatıldığı skeçte yer alacak.

Fotoğraf: Kanal D

'Çok Güzel Hareketler 2'nin 93. bölümü, 4 Ekim Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanacak.


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