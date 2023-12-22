Cildinizdeki kırmızımsı ve kaşıntılı lekelere dikkat! Sebebi “soğuk alerjisi” olabilir

Yayınlanma: 22.12.2023 - 09:58

Güncelleme: 22.12.2023 - 09:59

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Hasan Alakbarov, soğuk alerjisi hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Alakbarov, soğuk alerjisi veya diğer ismiyle soğuk ürtikerinin, soğuk havalarda ortaya çıkan alerjik bir reaksiyon olduğunu söyledi.

"ŞİDDETLİ SEYİR DE GÖRÜLEBİLMEKTEDİR"

Belirtilerin kızarıklık, kaşıntı ve şişlik şeklinde kendini gösterebildiğini dile getiren Alakbarov, “Şikâyetlerin derecesi hafif olabileceği gibi bazı durumlarda daha şiddetli seyir de görülebilmektedir. Hastalık soğuk havaların yanı sıra bazen de soğuk suyla temas eden bölgelerde de ortaya çıkabilir” diye konuştu.

"GENETİK YATKINLIKTAN KAYNAKLANABİLİR”

Soğuk alerjisinin nasıl oluştuğuna değinen Alakbarov, “Soğuk alerjisinin tam nedeni belli olmasa da hastalığın oluşumunda genetik yatkınlığın önemli rolünün olduğu düşünülmektedir. Soğuk alerjisi, her cinsiyette ve her yaş grubunda görülebilir” dedi.

"KAŞINTILI KIZARIKLIKLAR GÖRÜLEBİLİR"

Görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. Alakbarov, “Soğuk alerjisinin belirtileri soğukla temas eden deri bölgelerinde kaşıntılı kızarıklıklar gelişmesi ve şiddetli hastalıkta anjiyoödem denilen deri altında şişme, bazen de nefes darlığı gibi şikâyetlerdir. Ayrıca soğuk yüzeyle temas eden ellerde veya soğuk içecek içtikten sonra dudaklarda şişlik görülebilir. Hastalık nemli ve rüzgârlı havalarda alevlenebilir. Şiddetli reaksiyonlar tüm vücut yüzeyi soğuk suyla temas eden (soğuk suda yüzenlerde) daha sık görülür ve bilinç kaybı, boğulma gibi kötü sonuçlar doğurabilir. O yüzden soğuk ürtikeri tanısı alan hastaları bu konuda bilgilendirmek ve uyarmak önemlidir” şeklinde konuştu.

"SOĞUKTAN KAÇINMAK ÖNEMLİDİR"

Soğuk alerjisini önlenmenin yollarına dikkat çeken Uzm. Dr. Alakbarov, “Hastalığın önlenmesi için alerjiye yatkın kişilerin soğuktan kaçınması en önemli konudur. Soğuk havalarda kalın, kapalı giysiler giymek, soğuk suda yüzmekten kaçınmak, çok soğuk içecekler tüketmemek gibi önlemler atakların sıklığını ve şiddetini azaltacaktır” dedi.