Peaky Blinders hayranlarını heyecanlandıran haber: Film ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 11.05.2024 - 18:30

Güncelleme: 11.05.2024 - 18:30

2021'de, dizinin 7. sezonunun yerine bir filmle tamamlanacağı duyurulmuştu. Ancak film henüz vizyona girmemiş olması, hayranların sabırsızlıkla beklemesine neden oluyor.

Dizide Ada Shelby'i oynayan Sophie Rundle, yakın zamanda verdiği bir röportajda annesinin bile kendisine "Peaky Blinders'ın filmi geliyor mu?" diye sorduğunu belirtti.

"ANNEM BİLE..."

Rundle, "Herkes bana bunu soruyor. Annem bile 'Elbette ki bana söyleyebilirsin!' diyor ama ben hiçbir şey bilmiyorum." dedi. Ancak oyuncu, bazı görüşmelerin yapıldığını bildiğini ancak film çekmenin lojistik açıdan zor olduğunu ifade etti.

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight, Cillian Murphy'nin gelecek filmde gangster Tommy Shelby rolünü yeniden canlandıracağını mart ayında doğrulamıştı. Murphy'nin dönüşü pek sürpriz olmadı çünkü oyuncu, uygun bir senaryo sunulması halinde filmdeki rolüne devam etmek istediğini açıkça dile getirmişti.

Peaky Blinders, I. Dünya Savaşı sonrasında geçen bir hikayeyi anlatıyor ve savaş kahramanı Thomas Shelby'nin liderliğindeki bölgenin en güçlü çetelerinden birini takip ediyor.

Dizinin ilk dört sezonu BBC Two'da yayımlandıktan sonra son iki sezon BBC One'a geçti. Murphy'nin yanı sıra Tom Hardy, Paul Anderson ve Helen McCrory gibi ünlü isimler de dizide yer almıştı.