'Peaky Blinders' açıklaması gündem olmuştu: Tom Hardy 'Mad Max' serisine dönecek mi?

Yayınlanma: 23.06.2024 - 09:43

Güncelleme: 23.06.2024 - 09:43

"Venom serisi", "Peaky Blinders" ve "Kara Şövalye Yükseliyor" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Tom Hardy, 2015 yapımı "Mad Max: Fury Road"da Charlize Theron'la birlikte rol aldı. Oyuncu, son filmi "Motorcular"la (The Bikeriders) ilgili verdiği yeni bir röportajda "Mad Max serisine geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

NTV'nin aktardığına göre, Forbes'a konuşan oyuncu, "Bunun olacağını sanmıyorum" dedi.

SETTE ANLAŞMAZLIKLAR ÇIKMIŞTI

George Miller, geçtiğimiz aylarda "Mad Max: Fury Road" setinde Tom Hardy ile Charlize Theron arasında yaşanan anlaşmazlıktan bahsetti.

Miller şu ifadeleri kullandı:

"Onlar çok farklı iki oyuncuydu. Tom'da bir hasar var ama bu, beraberinde bir harikalığı da getiriyor ve o sırada ona ne oluyorsa, karavanından çıkmaya ikna edilmesi gerekiyordu. Oysa Charlize inanılmaz derecede disiplinliydi, eğitimli bir dansçıydı, bu da performansının inceliğini ortaya koymasını sağlıyordu ve her zaman sete ilk gelen kişiydi. Dolayısıyla davranışlarının karakterlerini yansıttığını ve birlikte hayatta kalabilmek için işbirliği yapmayı öğrenmeleri gerektiğini düşündüm."