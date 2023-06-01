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Çin'de albino hastası panda görüntülendi

Çin'in Siçuan eyaletinde varlığı ilk kez 2019 yılında tespit edilen tümüyle beyaz renkteki panda yeniden ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 15:19
Çin'de albino hastası panda görüntülendi
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Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Volong Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki harekete duyarlı kameralar, albino pandayı yaban hayatı içinde tekrar görüntüledi.

Video kayıtlarında pandanın, Alpin ormanlık alanında diğer pandalarla etkileşim içinde yaşamını sürdürdüğü görüldü.

Yetkililer, 5 veya 6 yaşında olduğunu tahmin ettikleri pandada herhangi bir sağlık sorununun olmadığını bildirdi.

Albino panda ilk kez Nisan 2019'da aynı bölgede 2000 metre irtifada tespit edildi.

Panda, tüy ve deri renk pigmenti eksikliğinden kaynaklanan albinizmin hastalığına sahip ilk örnek oldu.


panda albino panda Volong Ulusal Doğa Koruma Alanı

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