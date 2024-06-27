Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:24

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:24

Sağlıklı bir yaşam için spor elbette şarttır, ancak evde kolayca yapabileceğiniz ve cinsel performansınızı artıracak birkaç egzersiz de bulunmaktadır. Bu egzersizler, hem genel sağlığınızı iyileştirir hem de yatakta daha iyi bir performans sergilemenize yardımcı olur. Peki, bunun için hayatınıza dahil etmeniz gereken hareketler nelerdir? İşte cinsel hayatınızı canlandıracak 8 egzersiz...

CİNSEL HAYATINIZI CANLANDIRACAK 8 EGZERSİZ

1. Plank yapın:

Şınav pozisyonunda dümdüz durun. Sonra biraz daha durun. Tüm vücudu çalıştıran bu egzersiz, dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünebilir, ancak bir süre sonra karın kaslarınızın titremeye başladığını hissedersiniz. Bu egzersiz sayesinde tüm kaslarınız güçlenir ve esnekliğiniz artar. Günde bir kez, 60 saniye ile başlayın ve zamanla bu süreyi artırın. Düzenli olarak yaptığınızda, vücut direncinizin ve genel kondisyonunuzun nasıl arttığını göreceksiniz.

2. Hinge egzersizini öğrenin:

Hinge egzersizi, sırtınızı veya bacaklarınızı yormadan kendinizi uygun bir pozisyonda tutmanıza yardımcı olur. Dik durmadan önce birkaç saniye boyunca 45 derecelik açıyla geriye doğru eğilin ve bu hareketi tekrar edin. Zor bir egzersiz olmasına rağmen, büyük bir dayanıklılık kazandırır. Alternatif olarak, squat egzersizini de tercih edebilirsiniz. Her iki egzersiz de kas gücünüzü ve esnekliğinizi artırarak genel fitness seviyenizi yükseltir.

3. Kedi/inek (cat-cow) hareketini deneyin:

Yogada sıklıkla yapılan bu hareketin esas amacı omurgayı esnetmektir. Sırtınızı kamburlaştırıp, ardından göğüs kafesinizi açarak nefesinizin ritmine odaklanırsınız. Bu hareket hem nefes kapasitenizi artırır, hem de omurganıza tatlı bir masaj etkisi yapar. Düzenli olarak uygulandığında, bel, sırt ve omuz ağrılarınızın azaldığını ve seks sırasında nefesinizin daha kolay kontrol altında olduğunu fark edersiniz. Egzersizi sürekli hale getirdiğinizde, genel vücut sağlığınızda da belirgin bir iyileşme göreceksiniz.

4. Yüzmeye zaman ayırın:

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, 60’lı yaşlarındaki erkek ve kadın yüzücülerin cinsel hayatlarının kendilerinden 20 yaş genç insanlarınkinden pek de farklı olmadığını ortaya koydu. Yüzme egzersizleri sayesinde hem dayanıklılığınızı hem de esnekliğinizi artırırsınız, böylece eskisinden çok daha güçlü olursunuz. Ayrıca, kan dolaşımınız düzene girer. Vücudunuz şekillendikçe kendinize olan güveniniz artar ve bu da daha fazla libido anlamına gelir. Haftada bir gün de olsa yüzmek için zaman ayırarak, hem fiziksel hem de cinsel sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

5. Kegel egzersizi yapın:

Kadınların vajinal kaslarını güçlendirmek için kaslarını sıkıp bırakarak yaptığı Kegel egzersizleri, aslında erkekler için de mümkündür. Kadınlarda rahme giden kan akışını artırarak adet dönemi sorunlarına yardımcı olabilen bu egzersiz, erkeklerde düzenli yapıldığında erken boşalma ve ereksiyon problemlerinin üstesinden gelmeye yardımcı olabilir. Kegel egzersizleri, her iki cinsiyet için de pelvik taban kaslarını güçlendirerek genel cinsel sağlığı ve performansı artırır.

6. Kurbağa pozunda kalın:

Bacağın iç kısımlarındaki ve kasık bölgesindeki kasları esnetmeyi sağlayan bu poz, aynı zamanda kalçalara da esneklik kazandırır. Hem stresi azaltır hem de seks sırasında daha hareketli olmanıza yardımcı olur. Bu poz, egzersizden önce veya sonra yapılabileceği gibi yatmadan önce gevşeme egzersizi olarak da denenebilir. Beş dakika kadar bu pozda kalmayı deneyin ve esnekliğiniz arttıkça süreyi artırın. Bu şekilde, genel esnekliğinizi ve rahatlığınızı önemli ölçüde geliştirebilirsiniz.

7. Kardiyo yapın:

Sık ve yoğun solumayı gerektiren kardiyo egzersizleri, vücuttaki kan akışını düzenleyerek çeşitli faydalar sağlar. En bilinen faydası, metabolizma hızını artırarak yağ yakımına ve kasların güçlenmesine yardımcı olmasıdır. Ancak kardiyo egzersizlerinin cinsel hayatınıza katkısı da oldukça büyüktür. Daha rahat ve etkin bir kan dolaşımı, daha güçlü orgazmlar ve erkekler için daha kaliteli ereksiyonlar anlamına gelir. Haftada 1-2 gün, bir uzman eşliğinde kardiyo çalışmaya başlamamak için hiçbir sebep yok. Bu egzersizler, hem genel sağlığınızı hem de cinsel yaşamınızı önemli ölçüde iyileştirebilir.

8. "Core" egzersizlerini artırın:

Karın ve bel bölgesini çalıştıran 'core' egzersizler, cinsel hayatınızı iyileştirmek için yapabileceğiniz en iyi egzersizlerden biridir. Güçlü ve esnek bir core, sizi daha güçlü, esnek ve dayanıklı hale getirir. Kadınların karın kaslarını çalıştırdıkları egzersizler sırasında uyarılarak orgazma ulaşmaları, 'coregasm' olarak tanımlanır. Mekik ve benzeri hareketlerle bu deneyimi yaşamanız mümkündür. Core egzersizleri, sadece cinsel performansınızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel vücut sağlığınızı da destekler.