OnlyFans hesabı eşine pahalıya patladı! Bayi müdürü işten çıkarıldı...

Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:12

Güncelleme: 17.01.2025 - 17:12

ABD'de bir finans müdürü eşinden gelen içeriğin Lexus bayisindeki patronlarla paylaşılması üzerine işten çıkarıldı.

Finans müdürüne diğerleri onunla çalışmak istemediği için artık istihdam edilemeyeceği söylendi.

Bir federal yargıç, “misilleme” gerekçesiyle işten çıkarıldığı için bayiye dava açabileceğine karar verdi.

Pandemi sonrası dünyada pek çok sektör patlama yaşadı, belki de hiçbiri ev yapımı yetişkin içeriği dünyasından daha fazla değildi. Ancak bir Lexus bayi çalışanı için bu artış, Mart 2022'de bir üstünün karısının yetişkinlere yönelik içeriğini internette keşfetmesi ve bunu bayideki diğer kişilerle paylaşmasının ardından işten atılmasıyla sonuçlandı. Şimdi ABD'de federal bir yargıç, eski çalışanın bayiye karşı yasal işlem başlatabileceğine karar verdi.

TEKSAS'TA ÇALIŞIYOR

Yasal bir başvuru, ikinci el araç finans müdürü Russ Kirby'nin işten çıkarılmadan önce on yıl boyunca Dallas, Teksas'taki Sewell Lexus'ta çalıştığını ortaya koyuyor.

Jalopnik'te yer alan habere göre olay şu şekilde gerçekleşti. Bir bayi çalışanı Finans müdürünün eşinin Instagram, Twitter, OnlyFans ve PornHub'da açtığı müstehcen hesapları keşfetti ve bunların ekran görüntülerini alarak diğer çalışanlar ve yöneticilerle paylaşmaya başladı.

EŞİNİN İÇERİĞİ KOVULMASINA NEDEN OLDU

Ekran görüntülerinin yayılmasından kısa bir süre sonra Finans müdürü bayinin genel müdürü ve başkan yardımcısı ile görüşmeye çağrıldı. Toplantıda, yöneticilerin “eşinin içeriğinden” haberdar oldukları ve onu “insanların onunla çalışmak istemediği bir ortamda” tutamayacakları söylendi. Böylece finans müdürünün bayilikteki on yıllık görev süresi sona erdi.

Eski Lexus finans müdürü, bayide çalışırken önyargılı ifadelere tahammül etmek zorunda bırakıldığını, diğer çalışanlardan farklı muamele gördüğünü ve “ayrımcı ve misilleyici nedenlerle” işten çıkarıldığını iddia ediyor. Beyaz çalışanların sosyal medya hesaplarında müstehcen ve açık görüntüler olmasına rağmen işten çıkarılmadıklarını da ekliyor. Kovulan çalışan korunan bir sınıfın parçası olmasa da, “siyah bir kadınla evli” olduğu için ilişkisel ayrımcılık yapıldığını iddia ediyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFLAR

Finans müdürü yasal mücadelesinde başarılı bir şekilde misilleme davası açtı ve mahkeme de bu konuda ilerlemek için yeterli delil olduğunu kabul etti. Ancak mahkeme, eşinin ürettiği içeriğin, iş arkadaşları tarafından internette paylaşılan “müstehcen” Cadılar Bayramı kostümleri ve bikinili fotoğraflarıyla karşılaştırılamayacağını belirterek, Finans müdürünün ayrımcılık konusunda ikna edici bir dava açmadığına karar verdi.