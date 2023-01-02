'Çocuğum beni dinlemiyor' diyen ebeveynlere tavsiyeler
Her ebeveyn gibi siz de çocuğunuza kendinizi dinletmek istiyorsunuz, sözünüzü duyuramadığınızda sesinizi yükseltiyor ve sonra bunu yaptığınız için pişman mı oluyorsunuz? Bu pişmanlığı yaşamamak için önce çocuğunuzun sizi neden dinlemek istemediğini bulmalısınız...
Çocuğunuzu çok fazla uyarıyor olabilir misiniz? “Bunu sana
kaç kez söyledim?”, “Bu sana son uyarım!” gibi sözler sanıldığı kadar etkili
değil. Onu çok fazla uyardığınızda sizin blöf yaptığınızı öğrenecektir.
NTV’nin haberine göre; uzmanlar uyarıları çok fazla tekrar
etmenin, çocuğunuza, ilk söylediğinizde dinlememe alışkanlığı kazandıracağını
hatırlatıyor.
Zaten bir şeyi beş kez tekrarlayacağınızı düşünüyorsa neden
ilk söylediğinizde sizi dinlesin, değil mi? Tekrara düştüğünüz takdirde sizi
dikkate almayacaktır. Bir kez söyleyin, dinlemezse bir uyarı ile devam edin ve
harekete geçmezse, davranışı nedeniyle bir sonuçla karşılaşmasını sağlayın.
"Odanı hemen toplamazsan bir daha asla dışarı çıkmana
izin verilmeyecek!" ya da “Eğer toplamazsan tüm oyuncaklarını atarım!”
gibi tehditlerin işe yarama olasılığı yok.
ONU TARTIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEYİN
Bunları tamamen hayal kırıklığıyla söylediğinizde ciddi
olabilirsiniz, ancak çocuklar, bir ebeveynin aşırı cezalar veremediğini veya yapmayacağını
çabucak fark eder.
Çocuğunuzla, gerçekten farkına varmadan bir tartışmanın
içine çekilebilirsiniz, bunu yapmayın! “Evet öylesin!”, “Hayır değilim!”
tartışmasının ne kadar uzun sürdüğünü fark edemeyebilirsiniz.
Örneğin çocuğunuza odasını temizlemesini söylerseniz ve bu
konuda 20 dakika tartışırsanız, bu 20 dakika, sizin istediğinizin yapılmasını
geciktirir. Bir güç mücadelesiyle dikkatinizi dağıtmayın. Bunun yerine,
çocuğunuz uymamayı seçerse, katlanması gereken bir sonuç olduğunu ona gösterin.
Katlanması gereken olumsuz sonuçlar, çocuğunuza gelecekte
daha iyi seçimler yapmasını öğretir. Ancak sonuçları tutarlı bir şekilde takip
etmek için mücadele ederseniz, çocuğunuz öğrenemez.
Gerçekten yapmadan ayrıcalıkları elinden almakla tehdit
etmek veya çocuğunuz ayrıcalıkları için yalvardığında pes etmek etkili
olmayacaktır. Bir hayat dersi olarak hizmet edecek mantıklı sonuçlarla devam
edin.
Çocuklar dinlemediğinde pek çok ebeveyn sesini yükseltir.
Ancak bağırmak olumsuz sonuçlara neden olmaz. Çocuğunuz basitçe, sizi dikkate
almamayı öğrenir. Araştırmalar, bağırmanın fiziksel şiddet uygulamak kadar
zarar verici olabildiğini gösteriyor. Bağırmak, çocuğunuzla ilişkinizde hasar
bırakacağı gibi, gelecekte sizi dinleme olasılığını da azaltır.
ÖNCE SİZ ONU DİNLEYİN
Çocuğunuzun sizi dinlememesinden yakınıyorsanız, yeni bir yaklaşım denemelisiniz. Onunla konuşma biçiminizi değiştirmelisiniz. Azar tonundaki cümleleri diyaloglarınızdan çıkarmakla işe başlayabilirsiniz.
Daha etkili yollar deneyerek, onu gelecekte gerçek hayata hazırlamalısınız. Neticede, yetişkin olduğunda, iş hayatında patronu ona yapması gereken işi 10 kere hatırlatmayacaktır. Uzmanlar, çocuğunuzun sizi dinlemesini sağlamak için önce sizin onu dinlemenizi öneriyor.
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