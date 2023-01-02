'Çocuğum beni dinlemiyor' diyen ebeveynlere tavsiyeler

02 Ocak 2023 Pazartesi, 07:00

Çocuğunuzu çok fazla uyarıyor olabilir misiniz? “Bunu sana kaç kez söyledim?”, “Bu sana son uyarım!” gibi sözler sanıldığı kadar etkili değil. Onu çok fazla uyardığınızda sizin blöf yaptığınızı öğrenecektir.

NTV’nin haberine göre; uzmanlar uyarıları çok fazla tekrar etmenin, çocuğunuza, ilk söylediğinizde dinlememe alışkanlığı kazandıracağını hatırlatıyor.

Zaten bir şeyi beş kez tekrarlayacağınızı düşünüyorsa neden ilk söylediğinizde sizi dinlesin, değil mi? Tekrara düştüğünüz takdirde sizi dikkate almayacaktır. Bir kez söyleyin, dinlemezse bir uyarı ile devam edin ve harekete geçmezse, davranışı nedeniyle bir sonuçla karşılaşmasını sağlayın.

"Odanı hemen toplamazsan bir daha asla dışarı çıkmana izin verilmeyecek!" ya da “Eğer toplamazsan tüm oyuncaklarını atarım!” gibi tehditlerin işe yarama olasılığı yok.

ONU TARTIŞMANIN İÇİNE ÇEKMEYİN

Bunları tamamen hayal kırıklığıyla söylediğinizde ciddi olabilirsiniz, ancak çocuklar, bir ebeveynin aşırı cezalar veremediğini veya yapmayacağını çabucak fark eder.

Çocuğunuzla, gerçekten farkına varmadan bir tartışmanın içine çekilebilirsiniz, bunu yapmayın! “Evet öylesin!”, “Hayır değilim!” tartışmasının ne kadar uzun sürdüğünü fark edemeyebilirsiniz.

Örneğin çocuğunuza odasını temizlemesini söylerseniz ve bu konuda 20 dakika tartışırsanız, bu 20 dakika, sizin istediğinizin yapılmasını geciktirir. Bir güç mücadelesiyle dikkatinizi dağıtmayın. Bunun yerine, çocuğunuz uymamayı seçerse, katlanması gereken bir sonuç olduğunu ona gösterin.

Katlanması gereken olumsuz sonuçlar, çocuğunuza gelecekte daha iyi seçimler yapmasını öğretir. Ancak sonuçları tutarlı bir şekilde takip etmek için mücadele ederseniz, çocuğunuz öğrenemez.

Gerçekten yapmadan ayrıcalıkları elinden almakla tehdit etmek veya çocuğunuz ayrıcalıkları için yalvardığında pes etmek etkili olmayacaktır. Bir hayat dersi olarak hizmet edecek mantıklı sonuçlarla devam edin.

Çocuklar dinlemediğinde pek çok ebeveyn sesini yükseltir. Ancak bağırmak olumsuz sonuçlara neden olmaz. Çocuğunuz basitçe, sizi dikkate almamayı öğrenir. Araştırmalar, bağırmanın fiziksel şiddet uygulamak kadar zarar verici olabildiğini gösteriyor. Bağırmak, çocuğunuzla ilişkinizde hasar bırakacağı gibi, gelecekte sizi dinleme olasılığını da azaltır.

ÖNCE SİZ ONU DİNLEYİN

Çocuğunuzun sizi dinlememesinden yakınıyorsanız, yeni bir yaklaşım denemelisiniz. Onunla konuşma biçiminizi değiştirmelisiniz. Azar tonundaki cümleleri diyaloglarınızdan çıkarmakla işe başlayabilirsiniz.

Daha etkili yollar deneyerek, onu gelecekte gerçek hayata hazırlamalısınız. Neticede, yetişkin olduğunda, iş hayatında patronu ona yapması gereken işi 10 kere hatırlatmayacaktır. Uzmanlar, çocuğunuzun sizi dinlemesini sağlamak için önce sizin onu dinlemenizi öneriyor.