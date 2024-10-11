Çocuğunuz yeme bozukluğunu saklıyor olabilir! Dikkat etmeniz gereken 8 önemli belirti!

Yayınlanma: 11.10.2024 - 12:04

Güncelleme: 11.10.2024 - 12:04

2023 yılında 11-16 yaş arası kızların %4.3’ü, 17-19 yaş arası kızların %20.8’i ve aynı yaş grubundaki erkeklerin %5.1’i yeme bozuklukları ile yaşamaktaydı. Yeme bozuklukları, tüm psikiyatrik rahatsızlıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip ve hastaneye yatışlar son beş yılda %84 oranında arttı. Uzmanlara göre, bu belirtileri erkenden fark etmek ve müdahale etmek hayati önem taşıyor. İşte, çocuğunuzun gizli bir yeme bozukluğu yaşadığını gösteren 8 ince işaret...

SAÇ DÖKÜLMESİ VE FİZİKSEL DEĞİŞİMLER

Bir yemek bozukluğunu gösteren en belirgin işaretler sadece kilo değişimleri değil, aynı zamanda saç dökülmesi, çatlamış dudaklar, solgun görünüm ve adet düzensizlikleri gibi fiziksel belirtiler de olabilir. Psikoterapist Kerrie Jones, "Saç dökülmesi, yetersiz beslenmenin bir işareti olabilir ve profesyonel yardım gerektirir" diyor.

UYKUSUZLUK

Çocuğunuzda uykusuzluk fark ediyorsanız, bu da bir işaret olabilir. Malnütrisyon ve zihinsel stres, uyku bozukluklarına neden olabilir. Çocuğunuzun geceleri uyuyamaması, yemek bozukluklarına işaret edebilir.

YEMEK SAATLERİNE UYMAMA

Yemek bozukluklarına sahip çocuklar, yemek konusunda katı ve kontrolcü olabilirler. Yemekleri küçük parçalara ayırmak, uzun süre çiğnemek veya yemekleri gizlemek gibi davranışlar gelişebilir. Bu tür "ritüeller", obsesif kompülsif davranışlarla bağlantılı olabilir.

BOL GİYSİLER GİYME

Çocuğunuzun normalden daha bol giysiler giymesi, bedeninden memnun olmadığını veya kilo kaybını gizlemeye çalıştığını gösterebilir. Uzmanlar, bu durumun düşük beden algısı veya kilo kaybı sonucu oluşabileceğini belirtiyor.

SOSYALLEŞMEKTEN KAÇINMAK

Sosyal etkinliklerden ve özellikle yemek içeren ortamlardan kaçınmak, yemek bozukluğunun bir işareti olabilir. Çocuğunuz, bu tür etkinliklerde fazla endişeli olabilir ve yalnız kalmayı tercih edebilir.

AŞIRI EGSERZİ İSTEĞİ

Aşırı egzersiz yapmak, anoreksiya veya bulimia gibi rahatsızlıkların bir belirtisi olabilir. Egzersiz bağımlılığı, sağlığı riske atacak şekilde obsesif hale gelebilir ve yemek bozukluğunun bir yansıması olabilir.

SIKLIKLA YAŞANAN MİDE ŞİKAYETLERİ

Yemek bozukluğu olan çocuklarda sık sık şişkinlik, karın ağrısı veya kabızlık gibi mide problemleri gözlemlenebilir. Bu şikayetler, kısıtlayıcı diyetler veya aşırı yemek yeme ile ilişkili olabilir.

AŞIRI ELEŞTİREL OLMA

Çocuğunuzun kendine karşı aşırı eleştirel olduğunu ve vücut ağırlığıyla ilgili sürekli olumsuz yorumlar yaptığını fark ederseniz, bu da bir yemek bozukluğunun işareti olabilir. Aynada kendini sürekli kontrol etme, bu rahatsızlığın bir göstergesidir.