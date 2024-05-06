Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:32

Çocuk yetiştirmek hem güzel hem de zorlu bir süreçtir. Günlük hayat, küçüklerimiz için potansiyel tehlikelerle dolu olabilir ve ebeveynler olarak bazen bu tehlikelerin farkında olmayabiliriz. Çocuklara cep telefonu vermek veya diş çıkarma kolyeleri satın almak, ilk bakışta zararsız gibi görünen ancak aslında onlara büyük zarar verebilecek durumların sadece birkaç örneğidir. Peki, çocuklarınıza büyük zararlar verebilecek durumlar nelerdir? İşte çocukların maruz kaldığı 10 tehlike...

ÇOCUKLARIN MARUZ KALDIĞI 10 TEHLİKE

1. Beşikte yastık kullanmak:

Bir bebeğin odasını dekore etmek için alışveriş yapmak ve beşik gibi öğeleri seçmek heyecan verici olabilir. Ancak beşik seçerken dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var: Beşiği yastık ve battaniye gibi nesnelerle doldurmamaya özen göstermek gerekiyor. Beşik içinde bulunan fazla nesne veya eşya bebeğin güvenliği için risk oluşturabilir ve boğulma riskini artırabilir. Bu nedenle beşik mümkün olduğunca boş tutulmalıdır.

2. Yatakta çocukları yalnız bırakmak:

Ebeveynler genellikle küçük bebeklerin hareket edemedikleri için onları yatakta veya alt değiştirme masasında yalnız bırakmanın güvenli olduğunu düşünürler. Ancak bebekler kontrolsüz hareket edebilirler ve bu durum düşme riskini artırarak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ayrıca beklenmedik hareketlerle kendilerine zarar verebilirler. Bu nedenle uzmanlar, bebeğinizi asla yalnız ve başıboş bırakmamanızı ve sürekli gözetim altında tutmanızı tavsiye ederler.

3. Çocuklara cep telefonu vermek:

Cep telefonları genellikle çocukları eğlendirmek için yetişkinlerin büyük bir kurtarıcısıdır. Bu büyülü cihaz, çoğunlukla çocukların dikkatini çekmeyi başaran tek şeydir. Ancak cep telefonlarının belirli seviyelerde radyasyon yaydığını ve bunlara maruz kalmanın bazı ciddi hastalıklara yakalanma olasılığını artırabileceğini bilmek önemlidir. Ayrıca, çocukların cep telefonlarına maruz kalması nörolojik sorunlar, psikolojik bağımlılıklar ve davranış sorunları ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, çocuklara telefon vermek yerine onları oyuncaklarla ya da gelişimlerini etkilemeyen başka aktivitelerle eğlendirmek çok daha sağlıklı bir seçenektir.

4. Araba koltuğunda oyuncak vermek:

Bazı çocuklar için araba yolculuğu sıkıcı ve yorucu olabilir. Bu nedenle, ebeveynler çocukları oyalamak için oyuncak vermek isteyebilirler. Ancak, araba kazası durumunda bu oyuncaklar tehlikeli olabilir. Oyuncaklar, bir kazada hızla hareket edebilir ve çocuklara zarar verebilir. Bu nedenle, araba yolculuğunda çocuklara tehlike oluşturabilecek nesneler vermekten kaçınılmalıdır. Bunun yerine, araba yolculuğunu çocuklar için eğlenceli ve güvenli hale getirmek için kitap okuma, şarkı söyleme veya araç içi oyunlar gibi alternatif aktiviteler tercih edilmelidir.

5. Sık meyve suyu vermek:

Çocuklara meyve suyu vermek, sağlıklı bir içecek gibi görünse de aslında sağlıklı bir tercih değildir. Meyve suyu vitamin ve mineral açısından zengin olabilir, ancak aynı zamanda yüksek miktarda şeker içerir. Bu durum, çocukların diş çürüklerine daha yatkın olmalarına neden olabilir. Çocuklarınıza meyvelerden besin almasını sağlamak istiyorsanız, en iyi seçenek meyveleri taze ve doğal haliyle vermektir. Ayrıca, sebzelerle birlikte tüketmelerini teşvik ederek besin çeşitliliğini artırabilir ve daha sağlıklı beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde, çocuklarınızın sağlıklı beslenme alışkanlıkları gelişecektir.

6. Yürüteç kullandırmak:

Bebeğinizin yürümeyi öğrenme sürecinde ona yardımcı olmak istiyorsanız, yürüteç kullanımından kaçınmanız önemlidir. Uzmanlar, yürüteç kullanımının yürüme becerisini geciktirebileceğini ve kazaları artırabileceğini belirtmektedir. Bebeğinizin yürümeyi öğrenmesine yardımcı olmanın en etkili yolu, ona destek olmak ve onunla birlikte adımlarını atarak güvenli bir ortam sağlamaktır. Bebeğinizin ellerinden tutarak ilk adımlarını atmasına yardımcı olabilir ve bu süreçte ona güven vererek ilerlemesini teşvik edebilirsiniz.

7. Çok sıcak tutan giysiler giydirmek:

Çocukları doğru sıcaklıkta tutmak ebeveynler için önemlidir. Bazı durumlarda, çocuklarımızın üşüdüğünü düşünerek onları fazla giydirebiliriz. Ancak bilinmesi gereken bir gerçek var: Bebeklerin vücut ısısını düzenleyemedikleri için aşırı giydirme, ateşe neden olabilir ve cilt döküntülerine yol açabilir. Ayrıca, bebeğin vücut ısısını dengelemek için gereksiz enerji harcamasına ve kilo almasının zorlaşmasına sebep olabilir. Bu nedenle, bebeğin odasının sıcaklığını ve vücut ısısını düzenli olarak kontrol etmek ve gereksiz katmanları önlemek önemlidir. Bebeğin rahat ettiği ve doğru sıcaklıkta olduğu ortamı sağlamak sağlıklı bir gelişim için önemlidir.

8. Çocuklarla birlikte yemek pişirmek:

İstatistiklere göre evdeki çocuk kazalarının en ciddisi mutfakta meydana geliyor. Mutfak, ebeveynlerin genellikle zaman geçirdiği bir alan olmasıyla birlikte çocuklar için de merak uyandıran bir yerdir. Çocuklarla birlikte yemek yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz, ancak kazaları önlemek için alınacak önlemler çok önemlidir. Örneğin, çocuk mutfaktaysa sıvı veya sıcak kapları taşımamak, keskin bıçak veya nesnelerin bulunduğu çekmecelere erişimi engellemek ve elektrikli aletleri güvenli bir şekilde kullanmak için prizden çekmek gibi tedbirler almak gerekmektedir. Çocukların güvenliği için bu tür önlemler alındığında mutfakta geçirilen zaman hem keyifli hem de güvenli olacaktır.

9. Diş çıkarma kolyesi satın almak:

Diş çıkarma kolyeleri, bebeklerin diş çıkarma sürecindeki ağrıları hafifletmek için ebeveynler arasında yaygın olarak kullanılan bir üründür, ancak bazı uzmanlar bu tür takıların kullanımıyla ilgili uyarılarda bulunmaktadır. Kolyelerin kırılması durumunda, bebekler kolyenin parçalarını yutabilir ve boğulma riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca kolyenin temas ettiği ağız veya diş etlerinde enfeksiyon riski olabilir. Bu nedenle, bebekler için diş çıkarma sürecini hafifletmek amacıyla kullanılan ürünlerin güvenli ve uygun olduğundan emin olmak önemlidir. Bebekler için diş kaşıyıcıları gibi güvenli ve özel olarak tasarlanmış alternatif ürünler tercih edilebilir.

10. Banyo oturağı kullanmak:

Banyo zamanı, bir bebeğin hayatında önemli bir anıdır. Bebekler sadece bu zamanı zevkli bulmazlar, aynı zamanda ebeveynlerle bağlantı kurdukları ve oyun oynadıkları bir fırsat olarak da görürler. Banyo oturakları, bebekleri banyo sırasında desteklemek ve güvenliği sağlamak için kullanışlıdır, ancak aynı zamanda tehlikeli olabilirler. Ebeveynler bazen bir şeyler yaparken bebeği bu oturaklarda birkaç dakika yalnız bırakmanın zararsız olduğunu düşünebilir, ancak bu büyük bir hata olabilir. Bebekler küvette ters dönebilir veya kayabilir ve ciddi bir kazaya neden olabilir. Bu nedenle, bebekler banyoda her zaman gözetim altında tutulmalı ve oturak gibi destekleyici ürünler kullanılırken dikkatli olunmalıdır.