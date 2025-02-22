Çocuklarıyla gündemde: Elon Musk'a velayet davası açıldı!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:29

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:32

Ashley St. Clair, Elon Musk’a bebeklik çağındaki oğulları R.S.C.’nin tek yasal velayeti için dava açtı.

Yazar, 21 Şubat 2025 tarihinde New York Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak, velayet dilekçesini sundu. Dilekçesinde, R.S.C.’nin anavatanının New York olduğunu belirten St. Clair, çocuğun doğumundan sonra Musk’ın bakım ve yetiştirme sürecine hiçbir şekilde dahil olmadığını iddia etti.

BABA ELON MUSK İDDİASI

St. Clair, dilekçesinde Eylül 2024’te doğan çocuğun babasının Elon Musk olduğunu öne sürüyor. Ancak Musk’ın R.S.C.’nin doğumunda yer almadığını ve yalnızca üç kez görüştüklerini, bebeğin bakımına ve yetiştirilmesine müdahale etmediğini belirtiyor. Ayrıca, Musk’ın çocuğun babası olduğunu kabul ettiğini, bu kabulün çeşitli yazılı yazışmalarda yer aldığını ifade ediyor.

ROMANTİK İLİŞKİ VE HAMİLELİK İDDİASI

Dilekçeye göre, St. Clair ve Musk, Mayıs 2023’te veya civarında romantik bir ilişkiye başladı. Ocak 2024’te cinsel ilişkiye giren ikili, St. Clair’ın R.S.C.’ye hamile kalmasına sebep oldu. St. Clair, bu durumu da dilekçesinde ayrıntılı bir şekilde belirtti.

YAZILI YAZIŞMALAR VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

St. Clair, doğum sonrası Musk’a kendisinin ve bebeğin fotoğraflarını gönderdiğini ve Musk’ın bu gönderiye "Bu hafta sonu seni ve onu görmeyi dört gözle bekliyorum" şeklinde yanıt verdiğini iddia ediyor. Ayrıca, güvenlik endişelerini tartışırken Musk’ın, "Güvenlik konusunda bir hata yaparsam, [R.S.C.] babasını asla tanıyamayacak" şeklinde bir açıklama yaptığına da dikkat çekiyor. St. Clair, bu sözleri de ebeveynlik konusunda bir başka kabul olarak yorumluyor.

BULUŞMALAR VE MESAJLAŞMALAR

Clair, Musk’ın 21 Eylül 2024’te oğluyla buluştuğunu, onlarla iki saat, ertesi gün ise bir saat geçirdiğini belirtiyor. Musk’ın, R.S.C.’yi en son 30 Kasım 2024’te sadece 30 dakika görebildiğini söylüyor. Ayrıca, 24 Kasım 2024’te Musk’ın St. Clair’a "Seni tekrar hamile bırakmak istiyorum" şeklinde bir mesaj attığını ve üç ay sonra da "Yapmamız gereken bir sürü çocuk var" diyerek tekrar iletişime geçtiğini iddia ediyor.

TEMSİLCİ AÇIKLAMASI

St. Clair’ın temsilcisi Brian Glickich, People dergisine yaptığı açıklamada, "Ashley St. Clair çocuğunun yüksek menfaatlerini korumak için babalık ve velayet dilekçeleri verdi. Bu adımı atmadan önce Bay Musk ile işbirliği yapmak için her türlü çabayı göstermiştir. Dilekçelerin içeriği hakkında daha fazla yorum yapmayacaktır" dedi.