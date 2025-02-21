Şarkıcı Grimes eski eşi Elon Musk'a seslendi: 'Cevap vermezsen çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:15

Güncelleme: 21.02.2025 - 12:15

Şarkıcı Grimes, Elon Musk ile ebeveynlik konusundaki anlaşmazlıklarını kamuya açık bir şekilde tartışmaya açtı.

Musk ile üç çocuğu olan Grimes, çocuklarından birinin yaşadığı "tıbbi krizi" ve Musk'ın bu durumu görmezden gelmesini eleştirdi.

GRIMES’IN ÇOCUĞUNUN TIBBİ KRİZİ VE ELON MUSK’A ÇAĞRI



Grimes, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisini iyi hissetmeyen ve "ömür boyu sakatlık" riskiyle karşı karşıya olan çocuklarından birinin bakımını konuşabilmek için Musk'ın kendisiyle iletişime geçmesini istedi.

X platformunda yazdığı ve sonradan sildiği mesajında, "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye Musk’a seslendi.

Grimes, "Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ama bu durumu göz ardı etmek artık kabul edilemez. Bu acil müdahale gerektiriyor" diyerek, yalvarırcasına bir çağrı yaptı.

HAYRANLARDAN MUSK’A TEPKİ: "GÖLGE YASAK" İDDİASI



Grimes’ın hayranları, Musk'ın şarkıcıya X platformunda "gölge yasağı" uyguladığını iddia etti.

Bu, bir kullanıcının gönderilerinin görünürlüğünü sınırlamak anlamına geliyor. Grimes, mesajlarını sildikten sonra, "Şimdi siliyorum çünkü eğer mesajlarım gölge yasaklıysa ve herhangi bir yanıt alamıyorsa, o zaman bu, çocukların pahasına bir medya sirki demektir" dedi.

GRIMES'IN ÇOCUKLARINA ERİŞİM SORUNU VE VELAYET MÜCADELESİ



Grimes, 2022'de ayrıldığı Elon Musk ile velayet mücadelesi sürdürürken, Musk'ın çocuklarını kendisinden uzaklaştırdığını daha önce iddia etmişti. Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, çocuklarından birini beş aydır göremediğini ve "Onun kaynaklarına karşı her şeyimle mücadele ediyorum" diyerek, "Bebeklerimden birini beş aydır göremiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇİFTİN AYRILIĞININ ARDINDAN DOĞAN ÇOCUKLARI VE EBEVEYNLİK DURUMU



Çift, 2018'de ilişki yaşamaya başlamıştı ve 2022'de ilişkilerini sonlandırmışlardı.

İlk çocukları X Æ A-Xii, Mayıs 2020’de doğmuş, kızları Exa Dark Sideræl ise Aralık 2021’de taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelmişti. Küçük oğulları Techno Mechanicus'un doğum haberi ise çiftin ayrıldığı haberinin ardından geldi. Musk, oğlu X'i yanından ayırmıyor ve onu politik faaliyetlerinde de yanına alıyor.

GRIMES’IN ANNESİNDEN ELON MUSK’A ÇAĞRI



Grimes'ın annesi, 2024 yazında Elon Musk’a çağrıda bulunarak, X Æ A-Xii'yi Paris Olimpiyatları'nda Musk ile birlikte gördükten sonra, "Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Annesi ayrıca, "Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli" diyerek durumu daha da vurgulamıştı.