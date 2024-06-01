Coğrafi tescilli üründe rekolte yarı yarıya düştü! Tanesi 40 TL'ye yükseldi

Yayınlanma: 01.06.2024 - 15:37

Güncelleme: 01.06.2024 - 15:37

Hasanağa özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor.

Hasanağa’da yaklaşık 150-200 dönüm alanda ekili enginarlar Türkiye’nin farklı bölgelerine satılıyor. Bir kök enginardan ortalama 6 adet enginar alınırken, bu yıl 3 adete kadar düştü. Enginar tarladan hasat edildikten sonra en zorlu aşama olan soyma işlemi de gerçekleştirildikten sonra vakumlanarak satışı yapılıyor. Bu yıl kış ayının tam yaşanmamasından kaynaklı enginar hasadı erken başladı ve hasatta sona doğru gelindi.

Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, “Hava şartlarından dolayı enginar hasadımız erken başladı. Sonra havalar soğudu ama enginar büyümesi yavaşladı. Bu da rekoltenin düşmesine sebep oldu. Enginar fiyatları ilk çıktığında 50 liradan satıldı ama şu an 35-40 lira arasında satılıyor. Geçen yıl 20 liraya satılan enginarlar 50 lirayı gördü. Fiyatlar bizim için normal. Bizi ancak kurtardı. 40 liradan bile kazancımız az oluyor. Bizim enginarımız İstanbul’da bile Hasanağa olarak satılır. Bu tarlalar eskiden enginar doluydu ama artık çalışacak genç olmadığı için üretim azaldı. Bizim bunu arttırmamız lazım” diye konuştu.