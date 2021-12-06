Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin aldığı ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti
47'nci Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu PSM’de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği, Çağla Şikel ve Cem Davran'ın sunduğu gecede; 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin oldu. Ödülü teslim alan Eser Yenenler ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti.
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Altın Kelebek Ödülleri, 47’nci kez sahiplerini buldu. Zorlu PSM'de düzenlenen törenin sunuculuğunu manken/sunucu Çağla Şikel ve oyuncu/sunucu Cem Davran üstlendi. Gecede, ödül alanlar kadar, ünlü isimlerin konuşmaları da konuşuldu.
Halk oylamasıyla belirlenen ödüllerde, 'En İyi Komedi Dizisi' ödülü, 'Çok Güzel Hareketler 2'nin oldu.
'Çok Güzel Hareketler 2' ekibiyle birlikte ödül almak için sahneye çıkan programın sunucusu Eser Yenenler, duygusal bir konuşma yaptı.
"BİRİCİK KARDEŞİMİZ ARİF GÜLOĞLU"
Ödülü zorlu bir mücadele sonucu kanseri yenen 'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncusu Arif Güloğlu'na ithaf eden Yenenler, "Burası bir okul. Gençler kendileri yazıp, oynuyor, çiziyor. Bu çok önemli. Buraya ilk geldiğimde çıraktım, şimdi evli iki çocuk babasıyım. İnşallah arkamdaki arkadaşlardan biri de seneye bu ekibin kaptanı olacak. Bütün BKM Ailesi'ne teşekkür ediyoruz. Biricik kardeşimiz Arif Güloğlu'na ithaf ediyoruz bu ödülü" dedi.
NE OLMUŞTU?
Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.
Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.
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