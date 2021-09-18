Kanserle mücadele eden Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu'dan duygulandıran paylaşım

18 Eylül 2021 Cumartesi, 14:34

Çok Güzel Hareketler 2'nin genç oyuncusu Arif Güloğlu, geçtiğimiz aylarda lenf kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerinde derin bir üzüntü yaşatmıştı.

Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, son iki haftadır skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

25 yaşına giren Güloğlu'nun ekip arkadaşları doğum gününü kutladı. Arif Güloğlu, arkadaşlarının kendisi için hazırladığı duygulandıran doğum günü videosunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

"SİZ BENİM HİÇ BİTİREMEYECEĞİM SKEÇSİNİZ"

Güloğlu paylaşımına ise şu notu düştü:

"Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması. Hepinizi çok seviyorum ekip."

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda birçok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti.

Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu.

Lenf kanserine yakalandığını duyuran Arif Güloğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bu hastalığı hızla atlatacağıma inanıyorum" demişti.