Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü belli oldu
Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin, geçen haftalarda Star TV ile anlaştığı duyurulmuştu. Son olarak, birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin yayın günü de belli oldu. Üstelik bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da kadroya geri döndü.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda hayranlarını üzen haber gelmişti. BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı. Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programdan beklenen haber ise geçen haftalarda gelmişti
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan birbirinden özel yeni skeçleriyle Star’da başlıyor.
YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU
Son olarak programın yayın günü de belli oldu. Buna göre sevilen komedi programı pazar gününden itibaren Star ekranlarında başlıyor. Her hafta birbirinden eğlenceli ve kahkaha dolu bölümleriyle ekrana gelecek olan ‘Çok Güzel Hareketler 2’, seyirciyi ekran başına kilitleyecek.
ARİF GÜLOĞLU GERİ DÖNDÜ
Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.
‘Çok Güzel Hareketler 2’, yeni bölümüyle 20 Mart Pazar günü, saat 20.00’de Star’da.
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