Çok Güzel Hareketler 2'den sevindiren haber: Yeni kanalı belli oldu
Kanal D ile yollarını ayıran Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni kanalı belli oldu. Üstelik bir süredir sağlık sorunları nedeniyle ekipten ayrı kalan Arif Güloğlu da kadroya geri döndü. BKM Mutfak imzalı programın yeni tanımı kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken; sosyal medyada da gündem oldu.
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda hayranlarını üzen haber gelmişti. BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı. Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programdan beklenen haber geldi.
YENİ KANALI BELLİ OLDU, İLK TANITIM GELDİ
Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, artık Star TV'de ekranlara gelecek. Programın yani adresindeki ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
ARİF GÜLOĞLU GERİ DÖNDÜ
Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.
24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresinden ilk tanıtımı...
İlgili Haberler
- İktidara yakın Yeni Akit gazetesi 'Çok Güzel Hareketler'i hedef aldı: Oyuncuya sansür uyguladı
- Kanal D'den 'Çok Güzel Hareketler 2' kararı: 'Haftaya son kez'
- Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi: Döneceği tarih belli oldu
- Eser Yenenler, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin aldığı ödülü Arif Güloğlu'na ithaf etti
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- Dünyaca ünlü CEO'nun acı günü: Oğlu yaşamını yitirdi
- Macar oyuncudan Türkçe mesaj
- 'Davutoğlu artık konuşsun'
- Fiyat etiketlerinde yeni dönem başladı
- Toshiba CEO'su istifa etti
- 'Bergen'e Saygı' albümünün çıkış tarihi belli oldu
- ABD'den Montrö çıkışı
- Türk müteahhitlerin 25 milyar doları riske girdi
- Kripto para platformundan yaptırım adımı
- Milli basketbolcu mağlubiyeti engelleyemedi