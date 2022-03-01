Çok Güzel Hareketler 2'den sevindiren haber: Yeni kanalı belli oldu

01 Mart 2022 Salı, 09:33

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den önceki haftalarda hayranlarını üzen haber gelmişti. BKM Mutfak imzalı sevilen komedi programı, Kanal D ile yollarını ayırmış ve final yapmıştı. Uzun süredir ekranlara geri döneceği konuşulan programdan beklenen haber geldi.

YENİ KANALI BELLİ OLDU, İLK TANITIM GELDİ

Birbirinden özel skeçleriyle milyonların takip ettiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’, artık Star TV'de ekranlara gelecek. Programın yani adresindeki ilk tanıtımı da izleyicilerle paylaşıldı. Fragman, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

ARİF GÜLOĞLU GERİ DÖNDÜ

Çok Güzel Hareketler 2’nin sevilen oyuncusu Arif Güloğlu’da yeniden sahneye çıkıyor. Geçirdiği sağlık sorunu sebebiyle bir süre ekranlardan uzak kalan Arif Güloğlu, yeniden ‘Çok Güzel Hareketler 2’ sahnesine dahil olarak, eğlendirmeye kaldığı yerden devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

BKM Mutfak yapımı Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu'nun lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Güloğlu’nun tedavi görmeye başladığı öğrenilirken, skeçlerde yer almamasının sebebinin tedavi süreci olduğu anlaşılmıştı. Tedavisi Ankara'da devam eden Güloğlu kemoterapiye başlamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.

İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni adresinden ilk tanıtımı...