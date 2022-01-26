Kanal D'den 'Çok Güzel Hareketler 2' kararı: 'Haftaya son kez'
Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği ve sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'den hayranlarını üzen haber geldi. Haber, programın resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın hazırladığı ve Eser
Yenenler’in sunduğu Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı için karar
verildi.
Sevilen komedi programı son kez ekrana gelecek. Haber, programın resmi sayfasından duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Haftaya Kanal D'de son kez buluşuyoruz. Çok yakında
yeniden görüşmek üzere"
PEK ÇOK İSİM AYRILMIŞTI
Yeni sezon öncesinde programdaki 19 kişi ekipten ayrılmıştı. Ekip 39 kişiden 20 kişiye düşmüştü. Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan eksiklik sonrası, alt yapı ifadesi ortadan kalkmış ve herkes A takımı olmuştu.
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