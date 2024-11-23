Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:54

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:54

Dünyaca ünlü dövüşçü Conor McGregor cinsel taciz davasında suçlu bulundu. BBC'nin haberine göre davaya bakılan mahkemede McGregor'ın, 2018 yılında Dublin'de Nikita Hand isimli kadına saldırdığına hükmetti. Peki, Conor Mcgregor kimdir? Ünlü dövüşçü Conor McGregor kaç yaşında, nereli? Ünlü dövüşçü Conor McGregor tutuklandı mı?

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

Conor Anthony McGregor 14 Temmuz 1988'de Dublin, İrlanda'da dünyaya geldi. Tony ve Margaret McGregor'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Crumlin'de büyüyen McGregor, ilk ve orta öğrenimini de bu bölgedeki okullardan aldı. Küçük yaşlardan beri olan spor tutkusunu büyüdüğü bölgeden alan McGregor, spora ilk adımını Lourdes Celtic Futbol Kulübünde futbol oynayarak attı. 12 yaşında Crumlin Boks Kulübünde boks ile tanıştı.

2006 yılında ailesiyle Dublin'nin Lucan bölgesine taşındı. Burada sıhhi tesisat çıraklığı da yapan McGregor, ileride UFC'de de dövüşecek olan Tom Egan ile tanıştı ve onunla beraber karma dövüş sanatları antrenmanlarına başladı.

MMA KARİYERİ

McGregor, 12 yaşında boks ve kick boks yaparak UFC temellerini attı. O genç yaşlarda İrlanda'da boks şampiyonu oldu. 2007 yılında ilk MMA maçında Kieran Campbell'ı nakavt etti. 2013 yılında ilk UFC dövüşünde Marcus Brimage'i nakavt etti. Sırasıyla Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver'i nakavt etti ve bu sürede tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.

Jose Aldo'nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy sıklet şampiyonluk maçına çıktı ve rakibini nakavt ederek geçici şampiyon oldu. Daha sonra Jose Aldo'yla karşılaştı ve 13 saniyede maçı kazanarak UFC tüy sıklet kemerini aldı.

2016 yılında hafif sıklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile karşılaşacağı açıklandı fakat dos Anjos sakatlandığını açıklayınca rakibi Nate Diaz oldu.

5 Mart 2016 UFC 196 etkinliğinde Nate Diaz'a kaybetti ve ilk UFC yenilgisini aldı. 20 Ağustos 2016 UFC 202'de Nate Diaz'ı puanla mağlup etti ve tekrar hafif sıklete dönüş yaptı.

12 Kasım 2016'da UFC hafif sıklet şampiyonluk maçı için Eddie Alvarez ile karşılaştı ve rakibini 2. roundda nakavt etti. Bu nakavt ile McGregor UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü unvanını aldı.