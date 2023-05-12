Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zülal Kalkandelen gündeme getirdi: Paw Guards'ta neler oldu?

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:28

Gazetemizin yazarlarından Zülâl Kalkandelen’in geçen pazar günü köşesinde duyurduğu, 59 kedinin Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği’ne ait Paw Guards Cenneti’nde köpek saldırısı sonucunda ölümüne dair ihbarın tanığı canlı yayında olayı anlattı.

Zülâl Kalkandelen’in “Vahim bir iddia!” başlıklı yazısında eski Paw Guards görevlisi Çetin Can’ın ihbarına yer verilen kısım şöyle:

“Depremden kurtarılan kediler ile köpeklerin bulunduğu alanların arasındaki polikarbondan yapılan bölmenin köpekler tarafından parçalandığını, kedilerin alanına giren köpeklerin kedilere saldırdığını, olay sonucunda tüm kedilerin öldüğünü, Paw Guards görevlilerinin kedilerin sahiplerine FIP hastalığına yakalanarak öldüklerini söylediğini ve sahte rapor hazırlandığını, bu olay nedeniyle Paw Guards’dan Erkin Erdoğdu ile kavga ettiklerini, Erdoğdu’nun kendisi ile babasına çok ağır küfürler savurarak tehdit ettiğini bana anlattı.”

Kalkandelen’in Instagram hesabındaki canlı yayına katılan Çetin Can şöyle konuştu:

“Çok sayıda kedi, köpeklerin saldırısı sonucunda ölmüştü, bunu gördüm. Ardından Erkin Erdoğdu'nun kardeşi Volkan Erdoğdu'yu aradım ve kedilerin öldüğünü söyledim. Bana küfür etti ve 'On kişiydiniz neden bakmadınız? Ağabeyim geliyor, sana geçmiş olsun' dedi. Ben de korktum çünkü Erkin Erdoğdu tehlikeli bir adamdır. Ardından Erkin Erdoğdu geldi ve ölen elli dokuz kediyi çöp poşetine koydu. Bana bir tokat attı. Bana neden bakmadığımı, sorumlu olduğumu söyledi. Kulübeler ve etraf kan revan içindeydi, buralar temizlendi. Ardından kediler gömüldü.”

O gece orada başka birinin görevli olduğunu belirten Can, kedisini kaybedenlere, kedilerinin FIP sebebiyle öldüğünü raporlayan PAW Guards'ı yalanladı ve bu raporların sahte olduğunu söyleyerek, kediler gömülürken olay yerinde bulunduğunu belirtti.

Zülâl Kalkandelen, bu ihbar ve tanıklık üzerine, olaya el koyarak savcılığa başvurulması ve iddianın araştırılması için Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’na çağrıda bulundu.

Çok sayıda ihbar üzerine banka hesaplarına bloke konulan Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği hakkında, iki haftadır Ankara Valiliğince soruşturmaya yürütülüyor.