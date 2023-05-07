Vahim bir iddia!

07 Mayıs 2023 Pazar

Yine hayvan hakları, yine vahim bir ihbar...

Daha önce Hataylı depremzede Dilek Seçen’in köpeği Zeytin’i kaybettiklerine dair haberlerle gündeme gelen Paw Guards (Pati Koruyucuları Derneği), bu kez birçok hayvanı ilgilendiren bir iddia ile gündemde...

Paw Guards ekibiyle uzun zamandır çalışan bir görevli, depremden kurtarılan elli dokuz kedinin, Ankara’da bu derneğe ait Paw Guards Cenneti’nde, köpeklerin saldırısı sonucunda can verdiği ihbarında bulundu.

Adının kullanılmamasını isteyen görevli, depremden kurtarılan kediler ile köpeklerin bulunduğu alanların arasındaki polikarbondan yapılan bölmenin köpekler tarafından parçalandığını, kedilerin alanına giren köpeklerin kedilere saldırdığını, olay sonucunda tüm kedilerin öldüğünü, Paw Guards görevlilerinin kedilerin sahiplerine fip hastalığına yakalanarak öldüklerini söylediğini ve sahte rapor hazırlandığını, bu olay nedeniyle Paw Guards’dan Erkin Erdoğdu ile kavga ettiklerini, Erdoğdu’nun kendisi ile babasına çok ağır küfürler savurarak tehdit ettiğini bana anlattı.

DEPREMDEN KURTARILAN KEDİLERE NE OLDU?

Kahve adlı kedisini aynı yerde kaybeden depremzede Gaye Çoban, 2 Mayıs 2023 tarihinde CİMER üzerinden bir şikâyette bulunmuş.

Yaptığı yazılı başvuruya göre, kedisi depremden sonra kurtarılarak Paw Guards Cenneti’ne götürülmüş. Paw Guards görevlileri ile WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmelerde, kedisinin on güne kadar gönderileceği söylenmiş ama bu yapılmayıp Gaye Hanım’ın kendisinin nakil ayarlanması gerektiği bildirilmiş.

Bir depremzede olarak o sırada yeterli maddi gücü olmadığından kedinin naklini sağlamak için bir akrabası Ankara’ya gitmiş. Fakat görevliler, “Şu anda kedi köyümüzde ilaçlama var, kedileri hem genel muayene hem de ilaçlamadan etkilenmemeleri için farklı kliniklere yatırdık” diyerek Kahve’yi vermemiş.

Ardından Paw Guards yetkilisi, Gaye Çoban’ı arayıp “bir hafta sonra göndereceklerini, tüm kedilerin hapşırdığını ve kontrol için farklı veterinerlere dağıtıldıklarını, Kahve’nin de hangisinde olduğunu bilmediğini” söylemiş.

İDDİA DERHAL SORUŞTURULMALI

Aradan bir hafta geçtikten sonra ise Gaye Çoban’ın ısrarlı sorularına yanıt gelmemiş... Ta ki aynı Paw Guards görevlisi, 28 Nisan’da “Beş gündür telefonum bozuktu. Size karşı mahcubum ama kedimizi kaybetmişiz, ölüm raporunu hazırlamışlar, bilgim olsaydı hemen söylerdim size, maalesef viral hastalık” diyerek veteriner Şevki Gök imzalı raporu gönderene kadar...

Gaye Hanım, kedisinin ölüsünü görmek istediğinde ise cesedin tıbbi atığa atıldığı söylenmiş.

Daha sonra, bana ölen tüm kedilerin çukur açılıp topluca gömüldüğünü anlatan görevli, Gaye Çoban’a da aynısını söyleyip kedisinin fip hastalığından ölmediğini bildirmiş...

Gaye Çoban’ın Paw Guards görevlileri ile kurduğu tüm iletişimin yazışmaları mevcut. Ortada dehşet verici bir iddia, CİMER üzerinden yapılan suç duyurusu ve tanık var.

Bu durumda Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nun olaya el koyarak derhal savcılığa başvurması ve iddianın araştırılması için soruşturma başlatılması gerekir!