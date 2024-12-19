D-8 Zirvesi nedir? D-8 Zirvesi hangi ülkeler yer alır? D-8 Zirvesi'nin amaçları neler?
D-8 Zirvesi'nin ne olduğu, sosyal medyada gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, D-8 Zirvesi nedir? D-8 Zirvesi hangi ülkeler yer alır? D-8 Zirvesi'nin amaçları neler?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitmesinin ardından, D-8 Zirvesi hakkında bilgiler ve hangi ülkelerin üye olduğu araştırılıyor. Peki, D-8 Zirvesi nedir? D-8 Zirvesi hangi ülkeler yer alır? D-8 Zirvesi'nin amaçları neler?
D-8 ZİRVESİ NEDİR?
D-8 Zirvesi, Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight) adı verilen ekonomik iş birliği örgütünün liderlerinin bir araya geldiği toplantıdır. D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.
D-8 ZİRVESİ HANGİ ÜLKELER VAR?
- Türkiye
- Bangladeş
- Mısır
- Endonezya
- İran
- Malezya
- Nijerya
- Pakistan
D-8 ZİRVESİNİN AMACI
- Ticaret hacmini artırmak.
- Üye ülkeler arasında iş birliği sağlamak.
- Sanayi, tarım, enerji, çevre, eğitim ve sağlık gibi alanlarda projeler geliştirmek.
- Uluslararası arenada daha güçlü bir ortak ses oluşturmak.
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