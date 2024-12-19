Yayınlanma: 19.12.2024 - 14:26

Güncelleme: 19.12.2024 - 14:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, D-8 Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitmesinin ardından, D-8 Zirvesi hakkında bilgiler ve hangi ülkelerin üye olduğu araştırılıyor. Peki, D-8 Zirvesi nedir? D-8 Zirvesi hangi ülkeler yer alır? D-8 Zirvesi'nin amaçları neler?

D-8 ZİRVESİ NEDİR?

D-8 Zirvesi, Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight) adı verilen ekonomik iş birliği örgütünün liderlerinin bir araya geldiği toplantıdır. D-8, gelişmekte olan ülkeler arasında iş birliğini artırmak ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla 15 Haziran 1997'de İstanbul'da kurulmuştur.

D-8 ZİRVESİ HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye

Bangladeş

Mısır

Endonezya

İran

Malezya

Nijerya

Pakistan

D-8 ZİRVESİNİN AMACI