'Dallas'ın oyuncusu Pat Colbert hayatını kaybetti
Bir döneme damga vuran 'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakterini canlandıran Pat Colbert, 77 yaşında hayata veda etti.
1978 - 1991 arasında yayınlanan ve Türkiye'de de çok sevilen uzun soluklu 'Dallas' dizisinin yıldızı Pat Colbert hayatını kaybetti. 23 Haziran'da öldüğü öğrenilen oyuncu, 77 yaşındaydı.
'Dallas' dizisinde 'Dora Mae' karakteriyle hafızalara kazınan Pat Colbert'in kız kardeşi Tami Colbert, oyuncunun California'daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Herhangi bir ölüm nedeni açıklanmadı ama kız kardeşi, Colbert'in son 10 yılda 3 kez felç geçirdiğini söyledi.
Pat Colbert'in oyunculuk kariyeri; 1980'lerde 'Flamingo Road' dizisinde 4 bölüm yer almasıyla başladı. Asıl büyük çıkışını 1983'te 'Dallas ile yaptı. Colbert, 1983-1991 arasında 'Dallas'ta 67 bölüm boyunca rol aldı.
'Dallas'ın ardından 'Sisters', 'True Colors' ve 'Thom & Dusty Go To Mexico: The Lost Treasure', 'Benson' gibi yapımlarda rol alan Colbert, en son 2015'te 'If Not for His Grace' filminde oynadı.
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