Yan Oda'nın Simten'i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?

Şevval Sam, Caner Cindoruk, Nazan Kesal, Melek Baykal ve Onur Seyit Yaran ve Şelale Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı Yan Oda dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri de Simten oldu. Simten karakterine genç oyuncu Nazlı Çetin hayat veriyor. Peki, Yan Oda'nın Simten'i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 10:02
Yan Oda'nın Simten'i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?
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Televizyon ekranlarının önemli dizilerinden biri haline gelen Yan Oda'da oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Simten karakterini canlandıran Nazlı Çetin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yan Oda'nın Simten'i Nazlı Çetin kimdir? Nazlı Çetin kaç yaşında, nereli?

NAZLI ÇETİN KİMDİR?

Nazlı Çetin 29 Nisan 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne giren Çetin, Miss Turkey 2019'un 11. finalisti olmuştur. 2020 yılında "Şeref Sözü" dizisi ile oyunculuğa başlayan Çetin, sonrasında "Mucize Doktor", "Kardeşlerim" ve "Dönence" yapımlarında yer aldı. Çetin, 2024 yapımı Yan Oda dizisinde Simten karakterine hayat veriyor. 


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