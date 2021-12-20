Dans ettiği için işine son verilen Hande Sarıoğlu'ndan Habertürk'e sert tepki: 'Karaktersizsiniz, duruşunuza tüküreyim'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:11

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayında attığı tokatın ardından HaberTürk yönetiminin özür dilemesine eski Habertürk çalışanı Hande Sarıoğlu'ndan tepki geldi.

Sarıoğlu, evinde dans ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladığı gerekçesiyle işinden çıkartılmıştı.

Dansı sebebiyle kendisinden savunma istenen Sarıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Talat Atilla, 17 Aralık'ta AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu Habertürk yayında yaşananları aktarmıştı.

Paylaşılan videoda Sarıkaya'nın yayın konuğu Şahin ile konuştuğu bu sırada yanına gelen bir kişinin kulaklık ile ses bağlantısını kontrol ettiği görülmüştü. O anlarda Sarıkaya'nın bir anda sinirlenip yanındaki kişiye tokat attığı kameraya yansımıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Muharrem Sarıkaya'dan ve Habertürk'ten özür açıklaması gelmişti.