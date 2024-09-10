Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 10:07

Güncelleme: 10.09.2024 - 10:07

Darth Vader karakterini seslendiren ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. 1994 yapımı "Aslan Kral" filminde de Mufasa karakterini seslendiren Jones'un ailesinin yanında vefat ettiği bildirilse de, ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

The Walt Disney Company CEO'su "Bob Iger", Jones'un sinemadaki unutulmaz karakterlerine atıfta bulunarak, “Mufasa'nın nazik bilgeliğinden Darth Vader'ın göz korkutucu tehdidine kadar, James Earl Jones sinema tarihinin en büyük karakterlerinden bazılarına ses verdi” ifadelerini kullandı. Iger, Jones'un nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktığını da vurguladı.

UNUTULMAZ BİR KARİYER

Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan Jones, aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusuydu. Aktörün oyunculuk kariyeri, Kuzey Michigan'daki küçük bir tiyatroda başladı ve Hollywood'un en yüksek noktalarına kadar uzandı.

1970'lerin ortalarında, "Yıldız Savaşları" serisinin yaratıcısı "George Lucas", Darth Vader'ın siyah kostümü içindeki adam rolü için İngiliz aktör David Prowse'u seçmişti. Ancak karakterin seslendirilmesi için daha karanlık bir ton arayışına girdi ve bu rolü Jones'a verdi. Jones, bir röportajında “George, daha karanlık bir ses istediğini düşünüyordu. Şanslıydım” demişti. O dönemde kimse Yıldız Savaşları’nın bu denli büyük bir fenomen olacağını öngörmemişti.

Jones, Darth Vader'ın repliklerini sadece birkaç saat içinde kaydetti ve film için 7 bin dolar kazandı. O zaman için bunu “iyi bir para” olarak değerlendirdi. İlginçtir ki, film jeneriğinde ismi bile geçmedi.

Jones, karakteri daha incelikli ve psikolojik bir odakla seslendirmek istemişti, ancak Lucas, Darth Vader’ın "insan olmadığını" belirterek ses tonunu dar bir aralıkta tutmasını istemişti. Darth Vader'ın Luke Skywalker ile **The Empire Strikes Back** filmindeki düellosu ise Star Wars serisinin unutulmaz sahnelerinden biri olarak tarihe geçti.

JAMES EARL JONES'UN HAYATI

1931'de Mississippi'de doğan Jones'un çocukluğu, babasının evi terk etmesiyle travmatik geçti. Bu olay, onun kekeme olmasına yol açtı ve lise yıllarına kadar bu zorlukla mücadele etti. Bir öğretmeninin yardımıyla konuşma korkusunu yendi ve Michigan Üniversitesi’nde drama eğitimi aldı. Sinema kariyerine ise 1964’te "Stanley Kubrick"in "Dr. Strangelove" filminde başladı.

1967'de Jones, kariyerinde dönüm noktası sayılan "The Great White Hope" adlı tiyatro yapımında boksör "Jack Johnson" rolüyle Tony Ödülü kazandı.

MUFASA'YI TEKRAR SESLENDİRDİ

2019 yılında, Disney'in "Aslan Kral" filminin yeniden çevriminde Mufasa karakterini bir kez daha seslendirdi. Orijinal filmdeki rolünü tekrarlayan tek oyuncu olarak hafızalarda yer etti.

James Earl Jones, seslendirdiği karakterler ve sinemaya kattığı ruhla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir miras bıraktı.