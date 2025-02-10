'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' haftanın en iyi açılışını yaptı!

"Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", ilk üç gününde 80 binin üzerinde izleyiciyle haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' haftanın en iyi açılışını yaptı!
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AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 17:26

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiği "Dayı" filminin devamı "Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi", vizyondaki ilk üç gününde, 80 binin üzerinde izleyiciye ulaşarak, haftanın en iyi açılış yapan filmi oldu.

Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat iş birliğiyle hazırlanan, başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı film, dramatik örgüsü, aksiyon sahneleri ve hikayesiyle dikkati çekiyor.

Filmde rol alan isimler arasında Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç, Umut Oğuz, Süleyman Kadim Kabaali, Arın Kuşaksızoğlu, Kadir Toprak Karaman, Pınar Şenol, Ebru Karanfilci, Şükrü Yıldız, Şenol Önder, Emre Ertunç, Önder Yalçın, Selim Güler, Ömer Sina Bayraktar, Deniz Felder, Sinan Çağala, Charles Carroll, Scott Wells ve Michel Qissi yer aldı.


Etiketler: #Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi

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