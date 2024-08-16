Demet Akalın'dan kiracı isyanı: 'Adam evime çöktü'

Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:31

Güncelleme: 16.08.2024 - 13:31

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 52 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımında kiracısının düşük ücretlerle evinde oturmasına isyan etti.

Şarkıcı, X hesabından yayımladığı gönderide; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş. Adam çöktü evime!" ifadelerini kullandı.

Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!! — Demet Akalin (@DemetAkalin) August 16, 2024

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki evine gelen su faturasına isyan edip; "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerini kullanmıştı.