Demet Akalın'dan kiracı isyanı: 'Adam evime çöktü'
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından evinde düşük ücretlerle oturan kiracısından yana dert yandı. Akalın, isyanını; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık" şeklindeki ifadelerle dile getirdi.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 52 yaşındaki şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımında kiracısının düşük ücretlerle evinde oturmasına isyan etti.
Şarkıcı, X hesabından yayımladığı gönderide; "Bu evleri siz bedava oturun diye almadık, arkadaş. Adam çöktü evime!" ifadelerini kullandı.
Yaa bu evleri siz bedava oturun diye almadık arkadaş adam çöktü evime ya!!!!!— Demet Akalin (@DemetAkalin) August 16, 2024
Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'daki evine gelen su faturasına isyan edip; "Oturmadığım Bodrum'daki eve 18 bin lira su parası gelmiş. Hayaletler geziyor herhalde evde" ifadelerini kullanmıştı.
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