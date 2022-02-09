Demet Akalın'dan 'zamlar geri alınsın' çağrısı
Son dönemde iğneden ipliğe gelen zamların ardından birçok sanatçı ve siyasetçi, sosyal medya üzerinden yüksek gelen faturalarını gündeme taşıyarak, şikayetlerini dile getirmeye devam ediyor. Son olarak bu isimlerden biri olan şarkıcı Demet Akalın da 'zamlar geri alınsın' çağrısında bulundu.
Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar sonrası gelen yüksek faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.
Genco Erkal, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Mahsun Kırmızıgül, Seray Sever, Yeşim Salkım, Gülse Birsel, Oğuzhan Uğur, İdo Tatlıses, Murat Boz ve Gürgen Öz gibi isimlerin ardından sonra konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım da Demet Akalın'dan geldi.
'ZAMLAR GERİ ALINSIN'
Benzer şikayetlerde bulunan Akalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'zamlar geri alınsın' çağrısında bulundu.
Akalın'ın yanı sıra; Burcu Biricik, Bülent Şakrak, Sedef Avcı, Emre Altuğ, Aslıhan Gürbüz, Şebnem Bozoklu ve Berkay Şahin gibi ünlü isimler de aynı gönderiyi yayınladı.
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