'Ütü' paylaşımıyla gündem olmuştu: Demet Akalın'dan kendisine 'Vizyonsuz' diyen kişiye sert tepki
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir internet sitesinden el ütüsü almak istedi. Satın almak istediği ürününün adetini önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, fiyatların arttığını söyleyerek tepki gösterince sosyal medyada olay oldu. Şarkıcı, kendisiyle alay eden bir sosyal medya kullanıcısına da sert tepki gösterdi.
Yapılan zamların ardından yükselen fiyatlar herkesin tepkisini çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın sosyal medyada zamlara ilişkin yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Gündem olan Akalın, kendisini eleştiren bir takipçisine sert tepki gösterdi.
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Bir alışveriş sitesinden almak istediği el ütüsünün adetini önce ikiye daha sonra üçe çıkardığını fark etmeyen Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu! 1 saniye içinde! Yuh ya dolandırıyorsunuz milleti! Şikayet edeceğim!" paylaşımını yaptı.
Ürüne zam yapılmadığı, şarkıcının 3 adet ürün seçtiğini fark eden sosyal medya kullanıcıları ise Demet Akalın'ın paylaşımını paylaşarak yorumlarda bulundu.
O YORUMA ÖFKE KUSTU
Öte yandan yaptığı paylaşımın sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmesinin ardından bir sosyal medya kullanıcısı da şarkıcıyı hedef alarak "Bu kadın şu vizyonsuzlukla nasıl ünlü oldu harbi" dedi.
Bu paylaşımı görünce sinirlenen Akalın ise "Önce beni meşhur et abla diye yalvarır daha sonra vizyonsuz yazar! Harbi rezilsin çocuk! Senden bir b... olmaz işte" yazdı.
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