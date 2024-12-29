Demet Akalın'dan ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesine tepki

Yayınlanma: 29.12.2024 - 13:52

Güncelleme: 29.12.2024 - 13:54

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesi Gül Destan, müstakbel gelini Arzum Kuruçalı'ya yönelik sert açıklamalar yaptı.



32 yaşındaki antrenör Arzum Kuruçalı’yı "Para avcısı" olarak nitelendiren Gül Destan, gelininin yaşının oğlundan büyük olmasını ve kıyafet tercihlerini beğenmediğini dile getirdi. Ayrıca, Kuruçalı'nın oğluna "yaklaşarak" nişanlanmasına öfkelendiğini söyledi.





Gül Destan, sosyal medyada büyük tepki çekerken, açıklamalarında şunları ifade etti:



"Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi, amaç belli. Benim oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştırmıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak ne de yaş olarak bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım öyle bir oğlumun yakasına yapışmış ki, ayak bağı gibi en sonunda. Şu kıyafetin yorumunu sizlere bırakıyorum."





Gül Destan’ın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve tepkiler geldi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da Enis Destan’ın annesine karşı yorumda bulundu.



Akalın, çifte mutluluklar dileyerek, "Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi. Çok yakışmışlar ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş" ifadeleriyle Gül Destan’a tepki gösterdi.