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Demet Evgar'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

Demet Evgar'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

12.06.2025 15:41:00
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Haber Merkezi
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Demet Evgar'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ailesine taziye ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in acı kaybının ardından, oyuncu Demet Evgar, eşi Nurcan Zeyrek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitedeki havuzun arızasını incelerken elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da, 48 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından eşi Nurcan Zeyrek ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye ziyaretinde bulundu.


Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Demet Evgar, Nurcan Zeyrek'e sarılarak acısını paylaştı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de tokalaşarak başsağlığı dileklerini iletti.


İlgili Konular: #Demet Evgar #Ferdi Zeyrek

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