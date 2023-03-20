Demet Özdemir 'Evi terk etti' iddialarının ardından konuştu: 'Evliliğimizde sıkıntılar var'

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:56

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:56

Geçen yıl hayatlarını birleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Geçen günlerde Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmiş; söz konusu iddiaya göre Demet Özdemir'in evi terk ederek eski evine geri döndüğü öne sürülmüştü. Öte yandan bir başka iddiaya göre Demet Özdemir'in rol aldığı dizinin yönetmeni ile çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı ortaya atılmıştı.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirdi.

Karavanda basılma iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir çizdi. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaştı.

"EVLİLİĞİMİZDE SIKINTILAR VAR"

Önceki gün başrolünde oynadığı dizinin Moda’daki setinde Magazin D'ye konuşan ünlü oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” dedi.

"DAVA AÇACAĞIM"

Özdemir, “karavan dedikodusu” hakkında da tepkili konuştu:

“Çok sinirliyim. Bu habercilik değil, dedikodu ve bir sürü evli kadın oyuncu, evli yönetmen zan altında kaldı. Kendi ilişkimde yaşadığım kimine göre büyük, kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Pazartesi itibarıyla hukuki sürecimiz başlayacak. Evli olan, olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen dava açacağım.”