Ekran macerası kısa sürdü: Deniz Akkaya 'Söylemezsem Olmaz' programından ayrıldı
Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Seren Serengil ile birlikte yorumculuk yapan Deniz Akkaya, programdan ayrıldı. Bircan Bali, bugün yayına çıkmayan Akkaya için "Artık aramızda yer almayacak. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.
Bircan Bali ve Seren Serengil'in yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programına Arto Dalga'nın vedasından sonra Deniz Akkaya dahil olmuştu. Ancak Akkaya'nın ekran macerası kısa sürdü. Ünlü isim programdan ayrıldı.
"ARTIK PROGRAMDA YER ALMAYACAK"
Canlı yayındaki dobra açıklamalarıyla programa damga vuran Akkaya, bugünkü yayına çıkmadı. Programın sonunda Akkaya'nın ayrılık kararıyla ilgili konuşan Bircan Bali ve Seren Serengil, "Maalesef, Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programında artık yer almayacak. Programın sonunda bunu da izleyicilerimize belirtmek istedik. Kendisine teşekkür ederiz" dedi.
Ani ayrılık kararıyla dikkat çeken Deniz Akkaya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
CANLI YAYINA BALYOZLA ÇIKMIŞTI
Deniz Akkaya'nın mahkemelik olduğu sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında söylediklerinden dolayı eylül ayında kanal yönetimi tarafından uyarıldığı ileri sürülmüştü. Hatta Akkaya'nın kanalda ortalığı birbirine katarak camı çerçeveyi kırdığı iddia edilmişti.
Akkaya da hakkında iddiaları canlı yayına elinde çekiçle çıkarak yalanlamıştı.
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