Deniz Çakır'dan 'Yaprak Dökümü' Ferhunde itirafı: 'Kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim'

Oyuncu Deniz Çakır, "Empati" programına konuk oldu. Daha önce birçok başarılı projede yer alan ünlü isim, bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Fehunde" karakteriyle ilgili itirafta bulundu.

Deniz Çakır'dan 'Yaprak Dökümü' Ferhunde itirafı: 'Kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:44

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Çakır, tiyatroya olan tutkusundan "Yaprak Dökümü" dizisindeki Ferhunde karakterine kadar samimi açıklamalarda bulundu.

TİYATRO, DİZİLERLE BERABER HAYATIMDAYDI

Kariyeri boyunca tiyatroyu hiçbir zaman ihmal etmediğini söyleyen Çakır, tiyatronun kendisi için önemini şu sözlerle ifade etti:

"Hep dizi setiyle birlikte yürüttüm tiyatroyu. Koştur koştur oyuna gitmeyi çok seviyorum. Bence oyun öyle sabah kalkıp rahat rahat gidilecek bir şey değil."

ÇOCUKLUĞUMU ERTELEMİŞ OLABİLİRİM

Ahmet Mümtaz Taylan’ın "Ailen ve sevdiklerin için hayallerini erteledin mi?" sorusuna Çakır, "Çocukluğumu ertelemiş olabilirim. Ailem yüzünden çok çabuk büyümek zorunda kaldım. Mutlu çocukluk anılarım yok. Şimdi daha çocuğum, artık kendime hata yapma lüksü veriyorum" diyerek yanıt verdi.

FERHUNDE’Yİ ÇOK SEVDİM VE ÖZLEDİM

"Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakterine değinen Deniz Çakır, yıllar sonra bu karaktere olan sevgisini fark ettiğini belirtti:

"Ferhunde'yi çok sevdiğimi yeni anladım. Onu ne kadar özlediğimi ve oynadığım o kadınlar arasında ne kadar kıymetli olduğunu anladım. O dönem 20'li yaşlardaydım ve onu anlamaya çalışırken; evliliğe, kadınlığa dair bir sürü şey öğrendim. Ferhunde’den sonra 'Ben oyuncuyum' dedim."


Dizinin senaristleri Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nu da övgüyle anan Çakır, "Çok iyi kaleme alıyorlardı. Her detaydan yeni bir hikâye yaratırlardı. Sonuna kadar büyük keyif alarak oynadım" dedi.

EŞİMLE ZUHAL OLCAY TANIŞTIRDI

2023 yılında iş insanı Bilgehan Baykal ile evlenen Deniz Çakır, eşini yakın dostu Zuhal Olcay sayesinde tanıdığını anlattı:

"Zuhal, eşimden bahsetmişti ama bu şekilde tanışmak istememiştim. Uzun bir süre sonra Zuhal’in de olduğu bir yemekte ilk kez denk geldik. Nikah şahidimiz de Zuhal Olcay oldu."

ÇOCUĞUM OLURSA BELKİ ADINI NAZIM KOYARIM

Nazım Hikmet’e olan hayranlığını dile getiren Çakır, "Çocuğum olursa belki ismini Nazım koyarım" diyerek şairin kendisi için özel bir yeri olduğunu ifade etti.


Etiketler: #Deniz Çakır

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