Yıllar sonra gelen büyük buluşma! Yaprak Dökümü'nün Fikret'i ve Cevriye'si bir arada

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:19

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:19

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin sevilen oyuncuları Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten yeniden buluştu.

Dizide "Fikret" karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar, doğum gününü kutlayan usta oyuncu Güler Ökten ile bir araya geldi. Dizide "Cevriye" karakterine hayat veren Güler Ökten, 14 Kasım'da 83. yaşını kutladı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Doğum günü buluşmasında dizinin yönetmeni Mesude Erarslan da yer aldı. Üçlünün birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve nostaljik duygular uyandırdı.

TÜRK TELEVİZYONUNUN KLASİKLERİNDEN

2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü, döneminin en çok izlenen dizilerinden biri olmuştu. Dizide Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi başarılı oyuncular yer almıştı.

Yaprak Dökümü, unutulmaz sahneleri ve güçlü kadrosuyla Türk televizyon tarihine adını yazdırmaya devam ediyor.