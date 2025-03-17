Deniz Seki, anne olmaktan vazgeçtiğini açıkladı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 11:56

Güncelleme: 17.03.2025 - 11:56

Şarkıcı Deniz Seki, şu sıralar yeni şarkısı "İnsan Lekesi" ile gündemde. Klip çekimleri sırasında ünlü DJ ve aranjör Ozan Doğulu ile bir araya gelen Seki, anne olma kararıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Muhabir Online'ın haberine göre, 54 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Anne olmak isteseydim evlenirdim. Ama anne olmaktan vazgeçtim diyelim. Arkadaşlar, hayat şartları çok zor artık. Bu dünyaya çocuk getirmek çok büyük sorumluluklar gerektiriyor. Kendimizle anca başa çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

Deniz Seki, Ozan Doğulu’nun üç kızına da değinerek, “Ozan’ımın üç tane pırlanta gibi kızı var. Allah bahtlarını, şanslarını açık etsin. Zaten aslan gibi babaları var. Anneleri de keza öyle” dedi. Ancak, anne olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Seki, “Çocuk yapmak çok büyük sorumluluk. Ben o sorumluluğu göze alamadım” ifadelerini kullandı.