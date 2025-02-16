Deniz Seki'den aşk itirafı: 'Beş yıldır mutlu bir ilişkim var'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:16

Güncelleme: 16.02.2025 - 10:16

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde verdiği konserde aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Seki, uzun süredir hayatında biri olduğunu belirterek, "Benim bir erkek arkadaşım var, beş yıldır birlikteyiz. Öyle çok göz önünde değiliz, o yüzden çok bilmiyor olabilirsiniz. Mutlu süren bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.