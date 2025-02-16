Deniz Seki'den aşk itirafı: 'Beş yıldır mutlu bir ilişkim var'

Ünlü şarkıcı Deniz Seki özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Deniz Seki'den aşk itirafı: 'Beş yıldır mutlu bir ilişkim var'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.02.2025 - 10:16

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde verdiği konserde aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin Burada'ya konuşan Seki, uzun süredir hayatında biri olduğunu belirterek, "Benim bir erkek arkadaşım var, beş yıldır birlikteyiz. Öyle çok göz önünde değiliz, o yüzden çok bilmiyor olabilirsiniz. Mutlu süren bir ilişkim var" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Deniz Seki

İlgili Haberler

Hülya Avşar'ın programında gergin anlar: Deniz Seki sorulardan rahatsız oldu

Hülya Avşar'ın programında gergin anlar: Deniz Seki sorulardan rahatsız oldu
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'den acı haber!
Deniz Seki o soru karşısında gözyaşlarını tutamadı

Deniz Seki o soru karşısında gözyaşlarını tutamadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler