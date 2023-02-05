Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında rezervasyonlar bir bir iptal edildi: Ünlü şef sosyal medyadan isyan etti

MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, İstanbul'daki kar yağışı uyarıları sonrası restoranındaki rezervasyon iptalleri nedeniyle bir paylaşım yaptı. Ünlü şef, "Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 14:12
Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında rezervasyonlar bir bir iptal edildi: Ünlü şef sosyal medyadan isyan etti
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Pazar günü ve takip eden günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle art arda uyarıların yapıldığı İstanbul'da ekipler teyakkuza geçerken, söz konusu durum MasterChef'in jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın restoranını da etkiledi.

"TV KANALLARI FELAKET TELLALI"

Ünlü şef, sosyal medyadan kendi açısından durumu değerlendirdiği bir paylaşım yaptı. Yalçınkaya, "Kar kötü değil hatta ihtiyacımız var tarım için, yapılan şey kar korkusu yaymak. TV kanalları dersen felaket tellalı" dedi.

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti: 

"Daha kar gelmeden psikolojik etki başladı ve pazartesi, salı ve çarşamba rezervasyon iptalleri geliyor. Kimi arasak önümüzdeki hafta görüşelim diyor."

 


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