Ders filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2014 yılında vizyona giren Ders filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ders filminin konusu ne? Ders filminin oyuncuları kim? Ders filminin IMDb puanı kaç?
Ders (The Lesson), yönetmenliğinde ve senaryosunda Kristina Grozeva ve Petar Valchanov olan, 2014 yapımlı bir dram filmidir.
DERS FİLMİNİN KONUSU NE?
Bulgaristan'da küçük bir kasabada yaşayan Nadezhda, mesleğine bağlı ve dürüst bir öğretmendir. Bir gün sınıfındaki öğrencilerden biri küçük miktarda bir para çalar ve Nadezhda öğrencisini uyarır. Bu küçük meseleyle başlayan olay, gün boyunca öğretmenin karşılacağı sorunların başlangıcı olacaktır.
DERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margita Gosheva
Ivan Barnev
Stefan Denolyubov
DERS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ders filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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