Ders filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Kasım 2022 Cuma, 10:08

Ders (The Lesson), yönetmenliğinde ve senaryosunda Kristina Grozeva ve Petar Valchanov olan, 2014 yapımlı bir dram filmidir.

DERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Bulgaristan'da küçük bir kasabada yaşayan Nadezhda, mesleğine bağlı ve dürüst bir öğretmendir. Bir gün sınıfındaki öğrencilerden biri küçük miktarda bir para çalar ve Nadezhda öğrencisini uyarır. Bu küçük meseleyle başlayan olay, gün boyunca öğretmenin karşılacağı sorunların başlangıcı olacaktır.

DERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Margita Gosheva

Ivan Barnev

Stefan Denolyubov

DERS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ders filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.