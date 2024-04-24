Devrim Akyıl kimdir? Devrim Akyıl kaç yaşında, nereli?

Yaptığı yorumlar ile tüm dikkatleri üzerine çeken Devrim Akyıl'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Devrim Akyıl kimdir? Devrim Akyıl kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 18:22
Devrim Akyıl kimdir? Devrim Akyıl kaç yaşında, nereli?
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Sözcü TV'de Ebru Baki'ye konuk olan Devrim Akyıl'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Devrim Akyıl kimdir? Devrim Akyıl kaç yaşında, nereli?

DEVRİM AKYIL KİMDİR?

Devrim Akyıl, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Devrim Akyıl, orta ve lise eğitimini Tarsus Amerikan Koleji'nde bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1992 yılında, üniversite 2. sınıfta iken AOG Türkİnvest’te Singapur Masası dealerı olarak başladı.

DEVRİM AKYIL KARİYERİ VE HAYATI

Devrim Akyıl, 90’lı yıllarda İstanbul’da çeşitli aracı kurumlarda profesyonel üst düzey yöneticilik yaptı. 2000’li yıllarda ABD’nin Boston şehrinde,  uzun yıllar Forex trade alanında tecrübe kazandı. Özel televizyon kanallarında Amerikan Futbolu maç yorumlayarak medya sektörüne adım atan Devrim Akyıl, uzun yıllardır ekonomi, finans yazarlığı yapıyor. 


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