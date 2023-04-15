Dibi tutmuş cezveyi temizlemenin yöntemi! Çöpe atmanıza gerek yok

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:43

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:43

Dibi tutan cezve için 3 temizlik yöntemi bulunuyor. Bu yöntemlerin arasında en yararlısı ve en hızlısı karbonat. Peki karbonatla cezve temizliği nasıl yapılır?

Cezveyi ocakta unuttuysanız veya altını kararttıysanız, önce ocaktan alın ve dibe yapışan artıkları henüz sıcakken tahta kaşıkla temizleyin. Ardından cezveyi soğumaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelen cezvenin altını kaplayacak kadar karbonat koyun ve üzerine oda sıcaklığındaki suyu ekleyin. Tekrar ocağa alıp kaynamaya bırakın. Karbonat ve su miktarını cezvenin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz.

Cezvenin dibindeki yanık yerler yumuşadıktan sonra içindeki karbonatlı suyu boşaltın. Ardından soğumaya bırakın. Soğuyan tavanızı tamamen temizledikten sonra kullanmaya devam edebilirsiniz.

Cezveyi ocakta unuttuysanız ve yeni fark ettiyseniz, cezveyi ocaktan aldıktan sonra henüz sıcakken altta kalan artıkları tahta kaşıkla temizleyin. Daha sonra soğuması için oda sıcaklığında bırakın.

Cezve soğuduğunda, tüm tabanı kaplayacak şekilde karbonat dökün. Üzerine suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Cezvenin dibindeki yanık noktalar yumuşadığında içine suyu dökün ve deterjanlı bir sünger yardımıyla temizleyin.

SİRKE

Diğer bir etkili yöntem ise sirke. Yanık izleri çok fazla değilse veya cezvede koyulaşmadan şikayet ediyorsanız sirke ile derinlemesine temizlik yapabilirsiniz. Cezveye 1 su bardağı sirke ekleyin ve kapağını kapatın. Cezveyi 1 gece bu şekilde bırakın.

Ertesi gün sirkeyi boşaltın ve sünger yardımıyla cezvenizi temizleyin. Dibi tutan cezve nasıl temizlenir için temizleme yöntemlerinden biri olan sirke sıklıkla kullanılır. Tencere ve tavalarınızda da rahatlıkla deneyebilirsiniz.

Limon ve tuz yöntemini de denemeniz önerilir;

Kararmış veya yanmış tavanızı temizlemenin bir başka yolu da limon ve tuzun güçlü kombinasyonu sayesinde çok daha kolay! Bu yöntem için için öncelikle yanmış tencereye veya tavaya 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyip yarım saat boyunca bekletin.

Bu sürenin sonunda zarar vermeyen bir sünger yardımıyla çok fazla bastırmadan ve ovalamadan tencerenizi temizleyin. Cezveyi çok fazla bastırmadan temiz bir süngerle birlikte temizleyin. Ovma, yanık izlerinin çıkarılmasını kolaylaştıracaktır.