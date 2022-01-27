Dijital yayın platformlarının lideri belli oldu
ABD'de yapılan bir rapor, dijital video platformlarının pazar paylarını gözler önüne serdi. Listede HBO Max, Hulu, Disney+, Amazon Prime ve Netflix gibi şirketler yer aldı. Liderlik koltuğunda oturan platformun ise 2021’in son çeyreğinde 8.28 milyon küresel ücretli net abone kazanarak beklentinin üzerine çıktığı belirtildi.
Çevrim içi video platformların sayısı ve kullanan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye’de de yerli ve yabancı platformların bir çoğu faaliyet gösteriyor. Ayrıca ilerleyen günlerde dünya çapında büyük bir hızlı büyüyen HBO Max’in de resmi olarak hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
ShiftDelete’in haberine göre; ABD’de ortaya çıkan bir rapor bu platformların hangilerinin büyüdüğünü, ne kadar pazar hacmine ulaştığını ve rakiplerine müşteri kaybederek küçülme yaşadıklarını ortaya koydu. Ancak artan kullanıcı sayısının artışını göz önüne alırsak, gelirlerinde ciddi bir azalma beklenmiyor.
LİDER NETFLIX OLDU
Apple, orijinal filmler ve TV şovları içeren kendi akış platformu olan Apple TV+ üzerindeki yatırımlarını ciddi oranda artırdı. Fakat buna rağmen pazardaki payı yüzde 2’lik bir artış göstererek ancak yüzde 5 seviyesine geldi. Yayın platformu, Paramount+’dan (eski adıyla CBS All Access) daha fazla aboneye sahip olsa da rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.
Açıklanan verilere bakıldığında HBO Max’in ABD’deki pazar payının yüzde 5’lik bir büyüme göstererek yüzde 12 seviyesine ulaştığını görüldü. Disney’in çatısı altında bulunan Hulu ve Disney+ ise yüzde 13’er oranla bir adım ileri çıkmayı başarıyor. Türkiye’de de bulunan Amazon Prime video ise yüzde 19’luk pay ile listenin 2. sırasında yer alıyor.
BEKLENTİNİN ÜZERİNE ÇIKTI
Liderlik koltuğunda oturan Netflix ise 2021’in son çeyreğinde 8.28 milyon küresel ücretli net abone kazanarak beklentinin üzerine çıktı. Fakat genel toplama bakıldığında pazarın artık yüzde 27’sine değil, yüzde 25’ine sahip. Yine de bu oldukça yüksek bir oran. Dijital ortamda bulunan her 4 kişiden 1’inin bu platforma üye olduğunu gösteriyor.
Verilere bakıldığında Apple’ın pastadan neden daha büyük bir dilim istediği anlaşılabiliyor. Şirket, akış platformunu aboneler için daha çekici hale getirmek için popüler bayiliklere yatırım yapıyor. Hatta kısa bir süre önce Isaac Asimov’un ödüllü bilim kurgu kitap dizisi Foundation’a dayanan bir gösteri başlatmanın yanı sıra, Godzilla ve Titans’ın canlı aksiyon serilerini sipariş etti.
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