Dilan Çiçek Deniz'den estetik itirafı: 'Paşa gönlüm öyle istedi'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:44

NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına Aşk Mevsimi filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve filmin yönetmeni Murat Şeker konuk oldu.

Yüzündeki değişimle gündem olan oyuncuya aldığı yorumlar hakkında ne düşündüğü soran Ceyda Düvenci "Nasıl bir tavrın var orada? Ne yaptın da dimdik durabildin?" dedi.



"İNANILMAZ ZOR BİR SÜREÇTİ"

Deniz "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir" dedi.

Düvenci "Estetik bir müdahale yaptırdın. Her şey burada başladı" dedi.

Oyuncu "Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım" dedi.



"İYİLEŞME SÜRECİM DE UZUN SÜRDÜ"

Oyuncu "Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar..." dedi.

Dilan Çiçek Deniz aldığı yorumlar karşısında "Kendi içimde yaşadım çok uzun bir süre çünkü her şeyin bir zamanı var... O kadar zordu ki" ifadelerini kullandı.



"BİR HATA YAPTIN DİLAN"

Oyuncu "Beni sevenler beni gerçekten sarıp sarmaladı. Benim için göz açıcı bir süreçti. Gerçekten yanımda olup olmayan insanları gördüğüm bir süreç oldu. Yaşadığım kötü şeylerden pozitif bir şey çıkarmayı yönelen bir insanım. 'Böyle bir hata yaptın Dilan. Tamam dedim bunu yaşayacaksın'. Bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum. Kendimi her şeyimle her yönümle kabul edip sevmeye çalışıyorum" dedi.