Dilan Çiçek Deniz'in yeni filmi 'Aşk Mevsimi izleyiciyle buluşuyor

Yayınlanma: 02.02.2024 - 12:30

Güncelleme: 02.02.2024 - 12:30

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan 'Aşk Mevsimi' bugün itibariyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu’nu bir araya getiren Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini konu alan ‘Aşk Mevsimi’ aşkın her halini seyircilerle paylaşacak.

Dilan Çiçek Deniz; hikayesi, müzikleri ve oyunculuk performanslarıyla beğeni toplayacak film ile ilk kez sinema perdesinde olacak.



DİLAN ÇİÇEK DENİZ, İSMAİL ACAR’DAN ÖZEL RESİM DERSLERİ ALDI!



Senelerdir resme ilgisi olan Dilan Çiçek Deniz’in resim yeteneği, filmin sanat danışmanı olan dünyaca ünlü Türk ressam İsmail Acar’la yürüttüğü çalışmalar sayesinde gelişti.

Aşk Mevsimi henüz senaryo aşamasındayken rolüne hazırlanmaya başlayan Dilan Çiçek Deniz, İsmail Acar’dan pekçok kez özel dersler aldı.

Filmde 'Şirin' isimli idealist bir ressama hayat veren Deniz, daima mantığı ile hareket etmeye çalışarak yıllar içerisinde kendisiyle bir yüzleşme Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.