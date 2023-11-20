Dilan Polat'la aynı masada oturan Eylül Öztürk hakkındaki iddialarla gündemde: '5 milyon dolarla ABD'ye gitti...'
Fenomen çift Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan'ın ülkeden para kaçırdıklarına dair iddialar gündemde. İşte 5 milyon dolarla ABD'ye gittikleri iddia edilen ve son yıllarda lüks bir hayat yaşayan çifte dair gündeme gelen iddialar...
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı.
Bunun üzerine Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akılalmaz zenginliği magazin gündeminde konuşulmaya başlandı.
Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı.
'1 DAİREYİ AKRABALARIN ÜZERİNE GEÇİRDİ' İDDİASI
Son olarak Eylül Öztürk hakkında Show Haber'de de farklı iddialar gündeme geldi.
Muhabir "Çiftin Amerika'ya giderken 144 milyon TL götürdüğü iddiası var. Çıkan haberler sonrasında aldığı 11 daireyi akrabaların üzerine geçirdiği söyleniyor" dedi.
SESSİZLİĞİNİ KORUYOR
Mallarına el konulacak korkusu ile mallarını kaçırdıkları söylenen Eylül Öztürk ise iddialara dair sessizliğini koruyor.
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