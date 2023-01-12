Dilara Koçak'tan sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için 10 öneri

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 07:00

Alternatif beslenme şekilleri her gün daha da popüler hale geliyor. Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ile bir araya gelerek sağlıklı sofraların nasıl kurulacağından sofradakilerin tüketimine dikkat edilmesi gereken besinlere kadar sağlıklı beslenme için 10 önemli öneri paylaştı.

Koçak, yeni bir yıla giriş yaparken edinilecek sağlıklı beslenme alışkanlığının bütün bir yılı rahat ve keyifli bir şekilde geçirmek için çok değerli katkılar sunacağını aktararak, toplumda sağlıklı beslenmeye yönelik talebin git gide arttığını belirtti.

Koçak, sağlıklı ve bir iyi yaşam için "sürdürülebilirlik" kriterinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sürdürülebilir diyetler, hem şimdi hem gelecek için gıda güvenliği ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor, ekosistemimizin korunmasına da destek oluyor" ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE İYİ YAŞAM İÇİN 10 ÖNERİ

Koçak önerilerini şöyle sıraladı: