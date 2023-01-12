Dilara Koçak'tan sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme için 10 öneri
Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak, "Sürdürülebilir diyetler, hem şimdi hem gelecek için gıda güvenliği ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor, ekosistemimizin korunmasına da destek oluyor" dedi. Koçak, önerilerini madde madde anlattı.
Alternatif beslenme şekilleri her gün daha da popüler hale geliyor. Beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ile bir araya gelerek sağlıklı sofraların nasıl kurulacağından sofradakilerin tüketimine dikkat edilmesi gereken besinlere kadar sağlıklı beslenme için 10 önemli öneri paylaştı.
Koçak, yeni bir yıla giriş yaparken edinilecek sağlıklı beslenme alışkanlığının bütün bir yılı rahat ve keyifli bir şekilde geçirmek için çok değerli katkılar sunacağını aktararak, toplumda sağlıklı beslenmeye yönelik talebin git gide arttığını belirtti.
Koçak, sağlıklı ve bir iyi yaşam için "sürdürülebilirlik" kriterinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sürdürülebilir diyetler, hem şimdi hem gelecek için gıda güvenliği ve sağlıklı yaşama katkı sağlıyor, ekosistemimizin korunmasına da destek oluyor" ifadelerini kullandı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME VE İYİ YAŞAM İÇİN 10 ÖNERİ
Koçak önerilerini şöyle sıraladı:
- Yeşil Akdeniz diyeti ile zeytinyağı tüketin.
- Mevsimine uygun, yerel ve coğrafi işaretli ürünler tercih edin.
- Sağlığa faydası ile öne çıkmaya başlayan mor domates, siyah Taşköprü sarımsağı gibi ürünleri tüketin.
- Balık seçimlerinizde sürdürülebilir, doğru boy kriteri ile avlanmış, mevsimsel balıkları tercih edin.
- Organik ürünler seçin ama gıda okuryazarlığı ile ne tükettiğinize mutlaka dikkat edin. Ürünlerin tabağa gelene kadar süren yolculuğuna önem verin.
- Moktaillere yönelin. Smoothie ve çaylar iyi bir tercih olabilir.
- Filizlendirilmiş mercimek, nohut, maş fasulyesi gibi bakliyatlara öğünlerinizde yer verin.
- Baklagil makarnalarının undan yapılanlara göre daha sağlıklı olduğunu unutmayın.
- Rafine şeker yerine hurma püresi kullanın.
- Bitkisel beslenmeyi tercih ediyorsanız yeterince besin içeriği almak için yüksek vegan ürünler tercih edin. Hayvansal yerine bitkisel sütleri tercih edebilirsiniz.
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