Dinlenememenizin sebebi günlük rutinleriniz olabilir: Uyku kalitesini bozan 8 alışkanlık

Uyku, yalnızca kaç saat sürdüğüyle değil, ne kadar derin ve kesintisiz olduğuyla da sağlığımızı belirler. Ancak çoğu insan, uyku sorunlarının kaynağını stres ya da yoğun tempoya bağlarken; asıl nedenin gün içinde fark edilmeden yapılan küçük alışkanlıklar olabileceğini gözden kaçırır. Peki, dinlenememenize neden olan günlük rutinler nelerdir? İşte, uyku kalitesini bozan 8 alışkanlık...

UYKU KALİTESİNİ BOZAN 8 ALIŞKANLIK

1. Yatmadan önce telefon ve ekran kullanımı

Telefon, tablet ve televizyon ekranlarından yayılan mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını baskılar. Bu durum, uykuya geçiş süresini uzatır ve uykunun yüzeysel kalmasına neden olur.

2. Akşam saatlerinde kafein tüketimi

Kahve, çay, enerji içecekleri ve hatta bazı çikolatalar bile geç saatlerde tüketildiğinde sinir sistemini uyarır. Kafeinin etkisi kişiye göre 6–8 saat sürebilir.

3. Geç saatte ağır yemek yemek

Akşam geç saatlerde tüketilen yağlı ve ağır yiyecekler, sindirim sistemini zorlar. Vücut uykuya geçmek yerine sindirimle meşgul olur ve gece boyunca sık uyanmalara yol açabilir.

4. Düzensiz uyku saatleri

Her gün farklı saatlerde uyuyup uyanmak, biyolojik saatin (sirkadiyen ritim) bozulmasına neden olur. Bu durum, hafta içi ve hafta sonu uyku kalitesi farkını artırır.

5. Yatakta zihinsel uyarım

Yatakta sosyal medya gezmek, e-postalara bakmak veya stresli konuları düşünmek, beynin “dinlenme alanı” algısını bozar. Zihin yatakla uyku yerine uyanıklığı ilişkilendirmeye başlar.

6. Odanın ışık ve ısı dengesinin yanlış ayarlanması

Çok sıcak, çok soğuk ya da fazla aydınlık ortamlar uyku kalitesini düşürür. İdeal uyku ortamı serin, karanlık ve sessiz olmalıdır.

7. Gün boyu hareketsiz kalmak

Fiziksel aktivite eksikliği, vücudun doğal yorgunluk sinyallerini yeterince oluşturamamasına neden olur. Gün içinde hiç hareket etmeyen kişiler, gece uykuya dalmakta zorlanabilir.

8. Stresi yatağa taşımak

Gün içinde yaşanan stresin zihinsel olarak çözülmeden yatağa taşınması, gece boyunca zihnin aktif kalmasına yol açar. Bu durum, sık uyanma ve sabah yorgunluğu ile sonuçlanır.