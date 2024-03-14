Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?
Survivor 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Ailelerinden uzakta kalan yarışmacılar iletişim oyunlarını kazanarak yakınlarıyla görüşme fırsatı buluyor. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?
Bu akşam oynanan Survivor oyununda iki takımda dokunulmazlık için değil yakınlarıyla görüşebilmek için mücadele etti. Bayrak yarışına giden oyunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor iletişim oyunu kaç kaç bitti?
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da sezonun ikinci iletişim oyunu oynandı. İletişim oyununun ilk etabını kadınlar yarışında Kırmızı Takım kazanmıştı. Oynanan ikinci etap oyununda da erkekler kazanarak İletişim oyununu Kırmızı Takım'a getirdi. Bu galibiyetin ardından kırmızı takım bir hafta aranın ardından İletişim oyunu kazandı.
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